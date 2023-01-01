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Вокалист SAXON об аватарах KISS: «Я считаю, им не следует этим заниматься»



В новом интервью для Classic Album Review фронтмена SAXON Biff'a Byford'a попросили высказаться по поводу заявления KISS о том, что они продолжат выступать в качестве цифровых аватаров.



Byford сказал:



«Я считаю, им не следует этим заниматься. Я думаю, что это нормально для ABBA, потому что ABBA не существует уже много лет, и ABBA — это поп-группа, а не рок. Но если люди хотят посмотреть на их аватары, то это вполне нормально.



Я не видел шоу ABBA. Мне говорили, что это просто потрясающе. Но на его разработку ушли миллионы. И они построили свой собственный театр. Я не знаю, будут ли KISS так делать. Я думаю, что лучше, когда всё это происходит на площадке, которая была построена и оборудована для этого, а не на гастролях. Потому что я видел гастроли с Ронни Джеймсом Дио. Всё было хорошо, но не идеально. Где бы вы ни сидели в комнате, иногда голограмму не было видно под правильным углом. Это было не идеально. Но я полагаю, что если построить для этого специальный театр, где вы сможете видеть всё с разных мест и под разным углом, всё будет по-другому... Я думаю, что это в этом есть элемент любопытства».



Когда интервьюер затронул вопрос о возможности того, что другие артисты, такие как THE BEATLES и THE DOORS, в будущем смогут устраивать свои собственные аватар-шоу, Biff сказал:



«Чтобы сделать это как надо, нужно, чтобы кто-то был... Не обязательно, чтобы оригинальный артист двигался, будучи подключённым к технологии захвата движения, которая помогает генерировать аватары. Что касается ABBA, то именно они делали все движения, и их просто использовали для аватара. Но я не знаю.



Я действительно не знаю. По правде говоря, мне абсолютно наплевать, будут они выступать или нет — BEATLES или KISS. Скорее всего, я не пойду смотреть на них. Может, пойду на ABBA, если пригласят».







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