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*DEE SNIDER: «Закэнсилить меня кишка тонка!» 20
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Kiss

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|||| 18 июн 2023

GENE SIMMONS заявил, что на последнем выступлении KISS ему будет радостно и грустно



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Во время появления в программе ITV "Good Morning Britain" басист/вокалист KISS Gene Simmons рассказал о туре группы, "End Of The Road", который был описан как «финальный праздник для тех, кто нас видел, и последний шанс для тех, кто не видел»:

«Наконец-то у нас начинается последний этап. Нужно иметь немного гордости и самоуважения. Понимать, когда пора уходить со сцены. Прошло уже полвека, а я хорошо выгляжу. Мы занимаемся этим ужасно долго. Я не могу передать словами, как много для нас значит выступать перед фанатами и устраивать зрелище из всех зрелищ. Но 2 декабря в Нью-Йорке в Мэдисон Сквер Гарден KISS в последний раз выйдут на сцену когда-либо и где-либо».

На вопрос ведущего, что он чувствует по поводу того, что больше не будет выступать с KISS после завершения тура "End Of The Road", Gene ответил:

«Гордость за полвека противостояния критикам. Мы используем их как мульчу. Знаете, что это такое? Вы измельчаете их и кладёте в землю. Они ничего не значат. Если бы всё зависело от критиков, у нас не было бы наших любимых вещей — "Звёздных войн" и всего того, что есть в жизни. Мы их полностью игнорируем. И я скажу вам, что самое приятное, когда вы выходите на сцену и устраиваете лучшее шоу на планете, — это выражение лиц поклонников. Я не могу сказать вам, что это значит. Так что это будет радостно, потому что мы прошли удивительный путь, но и грустно, конечно, потому что это будет душераздирающе».

'I used to teach 6th-grade and I'd try and get them enthused about this astonishing political singularity вЂ¦ the good-natured and civil cooperation between a monarchy and democracy'



'My chewing gum sold for $245,000!'@genesimmons shares his fascinating story about how his used chewing gum got auctioned off for charity! pic.twitter.com/sNTAbYkcab






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