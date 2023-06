18 июн 2023



GENE SIMMONS заявил, что на последнем выступлении KISS ему будет радостно и грустно



Во время появления в программе ITV "Good Morning Britain" басист/вокалист KISS Gene Simmons рассказал о туре группы, "End Of The Road", который был описан как «финальный праздник для тех, кто нас видел, и последний шанс для тех, кто не видел»:



«Наконец-то у нас начинается последний этап. Нужно иметь немного гордости и самоуважения. Понимать, когда пора уходить со сцены. Прошло уже полвека, а я хорошо выгляжу. Мы занимаемся этим ужасно долго. Я не могу передать словами, как много для нас значит выступать перед фанатами и устраивать зрелище из всех зрелищ. Но 2 декабря в Нью-Йорке в Мэдисон Сквер Гарден KISS в последний раз выйдут на сцену когда-либо и где-либо».



На вопрос ведущего, что он чувствует по поводу того, что больше не будет выступать с KISS после завершения тура "End Of The Road", Gene ответил:



«Гордость за полвека противостояния критикам. Мы используем их как мульчу. Знаете, что это такое? Вы измельчаете их и кладёте в землю. Они ничего не значат. Если бы всё зависело от критиков, у нас не было бы наших любимых вещей — "Звёздных войн" и всего того, что есть в жизни. Мы их полностью игнорируем. И я скажу вам, что самое приятное, когда вы выходите на сцену и устраиваете лучшее шоу на планете, — это выражение лиц поклонников. Я не могу сказать вам, что это значит. Так что это будет радостно, потому что мы прошли удивительный путь, но и грустно, конечно, потому что это будет душераздирающе».

