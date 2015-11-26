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Kiss

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13 май 2021 : 		 Бывший гитарист KISS продает тексты

12 май 2021 : 		 KISS выступят на TRIBECA FESTIVAL

28 апр 2021 : 		 Фильм-биография KISS выйдет на Netflix

27 апр 2021 : 		 Трейлер нового релиза KISS

27 апр 2021 : 		 Стань демоном KISS

7 апр 2021 : 		 Гитарист KISS: «Вжух — и у меня есть дочь, а ей 31»

1 апр 2021 : 		 Выходит джин KISS

27 мар 2021 : 		 PAUL STANLEY сдал назад

25 мар 2021 : 		 Почему KISS именно KISS?

23 мар 2021 : 		 Видео с выступления KISS 1995 года

20 мар 2021 : 		 PAUL STANLEY не видит причин для создания новой музыки KISS

18 мар 2021 : 		 Вокалист KISS — о "Revenge"

16 мар 2021 : 		 Вокалист KISS: «До больших концертов ещё далеко»

14 мар 2021 : 		 Вокалист KISS — о возобновлении концертов

12 мар 2021 : 		 LA POP ART запустили линейку одежды KISS

26 фев 2021 : 		 Серия бутлегов от KISS

25 фев 2021 : 		 TOMMY THAYER — о новогоднем шоу KISS

13 фев 2021 : 		 PAUL STANLEY: «Ван Хален в KISS? Спросите Gene'a!»

10 фев 2021 : 		 GENE SIMMONS — об альбоме "Music From 'The Elder"

7 фев 2021 : 		 Колыбельные от KISS

1 фев 2021 : 		 Вокалист KISS — о новогоднем шоу

14 янв 2021 : 		 Пиротехника от KISS

9 янв 2021 : 		 Вокалист KISS: «Мы не можем продолжать так вечно»

7 янв 2021 : 		 Вокалист KISS: «Никогда не считал наши песни рутиной»

3 янв 2021 : 		 Рекорды KISS

29 дек 2020 : 		 Вокалист KISS надеется, что люди поймут важность друг друга
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Бывший гитарист KISS продает тексты



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Бывший гитарист KISS Vinnie Vincent выставил на продажу рукописные тексты песен, созданных в KISS и VINNIE VINCENT INVASION.

Цены следующие:

* $3,500 per individual song

* $50,000: complete set of all 14 Vinnie Vincent KISS handwritten lyrics

* $75,000: complete set of all 20 VINNIE VINCENT INVASION handwritten lyrics

* $125,000: complete set of all KISS and VINNIE VINCENT INVASION handwritten lyrics

Ex-KISS Guitarist VINNIE VINCENT Is Selling Set Of Handwritten Lyrics For $125,000



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КомментарииСкрыть/показать 4 )

Crane76


13 май 2021, 21:36		бабуля явно переоценила свою писанину

greesevold1


13 май 2021, 21:47		"Какая отвратительная рожа" (с) Джентльмены удачи

resurgamresponses


13 май 2021, 22:18		бизнес из лучших. сиди переписывай, неаккуратным почерком

gravitgroove


13 май 2021, 23:13		Внешность, конечно, не выбиpают по пpиpoде, но это дядька pеально?


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