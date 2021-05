сегодня



Бывший гитарист KISS продает тексты



Бывший гитарист KISS Vinnie Vincent выставил на продажу рукописные тексты песен, созданных в KISS и VINNIE VINCENT INVASION.



Цены следующие:



* $3,500 per individual song



* $50,000: complete set of all 14 Vinnie Vincent KISS handwritten lyrics



* $75,000: complete set of all 20 VINNIE VINCENT INVASION handwritten lyrics



* $125,000: complete set of all KISS and VINNIE VINCENT INVASION handwritten lyrics







