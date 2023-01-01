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*Бывший басист ACCEPT об уходе к бывшему вокалисту ACCEPT: «Я... 89
*MIKE PORTNOY снова в DREAM THEATER! 59
*Лидер W.A.S.P.: «Нельзя запрещать свободу высказываний» 57
*ROB HALFORD: «Когда положат конец притеснениям LGBTQ+?» 36
*DAVE LOMBARDO считает SLAYER лучшей группой из «большой четв... 29
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Kiss

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27 окт 2023 : 		 Слетай с KISS!

23 окт 2023 : 		 KISSday в Кливленде

23 окт 2023 : 		 Выступят ли KISS в Сфере?

13 окт 2023 : 		 Вдова техника KISS подала на группу в суд

12 окт 2023 : 		 KISS не поедут в ОАЭ

10 окт 2023 : 		 Последнее шоу KISS в Австралии

8 окт 2023 : 		 Фронтмен KISS: «Мы занимаемся искусством не интеллектуальным, а эмоциональным...»

4 окт 2023 : 		 KISS выступили в рамках финала AFL

3 окт 2023 : 		 PAUL STANLEY о прощальном туре KISS: «Теперь мы видим конец»

6 сен 2023 : 		 Видео с выступления KISS

8 июл 2023 : 		 Видео с выступления KISS

1 июл 2023 : 		 GENE SIMMONS: «ACE и PETER отказались от участия в финальных концертах KISS»

21 июн 2023 : 		 Видео с выступления KISS

19 июн 2023 : 		 Мультикамерная съемка KISS

18 июн 2023 : 		 GENE SIMMONS заявил, что на последнем выступлении KISS ему будет радостно и грустно

17 июн 2023 : 		 Басист KISS — о влиянии на общество

8 июн 2023 : 		 Басист KISS: «Уйти вовремя — искусство!»

1 май 2023 : 		 Видео полного выступления KISS

30 апр 2023 : 		 KISS в The Midnight Special TV Show

24 апр 2023 : 		 KISS в The Midnight Special TV Show

14 апр 2023 : 		 GENE SIMMONS: «Я в порядке!»

13 апр 2023 : 		 GENE SIMMONS присел на сцене

23 мар 2023 : 		 Байопик KISS выйдет в 2024 году

14 мар 2023 : 		 Басист KISS не против сыграть в Вегасе

8 мар 2023 : 		 POSTMODERN JUKEBOX исполняют хит KISS

6 мар 2023 : 		 PAUL STANLEY объяснил, почему KISS отказались выступить в Зале славы рок-н-ролла
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Слетай с KISS!



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KISS предоставят поездку с группой на борту их частного самолета и посещение одного из заключительных концертов в рамках тура "End Of The Road" по США. Вырученные средства будут направлены в организацию Children Of The Rainforest и на выполнение ее миссии по защите девственных природных земель и культур коренных народов. Все поклонники, которые внесут свой вклад в это дело, будут автоматически участвовать в розыгрыше призов.

В связи с тем, что KISS отправляются в свой последний тур, культовый квартет в сотрудничестве с цифровой платформой для сбора средств Fandiem предоставил счастливому фанату возможность присоединиться к группе на легендарном частном самолете во время перелета с концерта в Индианаполисе (штат Индиана) на следующее шоу в Чикаго (штат Иллинойс). Победителей будет лично сопровождать знаменитый менеджер группы Doc McGhee.

Счастливчики посетят последний концерт KISS в Индианаполисе, штат Индиана, в субботу, 25 ноября 2023 г., где они смогут насладиться всеми преимуществами VIP, включая доступ за кулисы для осмотра финальной установки сцены, возможность наблюдать за шоу и саундчеком перед концертом из пит-зоны, сделать фото с группой и многое другое.

После шоу праздник для победителя продолжится: он присоединится к KISS и отправится на борту частного самолета группы в Чикаго на концерт в понедельник, 27 ноября 2023 года.

В качестве бонуса за участие в конкурсе каждый, кто пожертвует 100 долларов и более, получит футболку KISS "Shock Me". Кроме того, каждый участник, сделавший пожертвование, автоматически получает 250 бонусов на Fandiem для участия в следующем тотализаторе по сбору средств KISS - подписанный сет-лист с последнего концерта KISS в Hollywood Bowl в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, и специальный предмет с автографом KISS.






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