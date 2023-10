Слетай с KISS!

сегодня



KISS предоставят поездку с группой на борту их частного самолета и посещение одного из заключительных концертов в рамках тура "End Of The Road" по США. Вырученные средства будут направлены в организацию Children Of The Rainforest и на выполнение ее миссии по защите девственных природных земель и культур коренных народов. Все поклонники, которые внесут свой вклад в это дело, будут автоматически участвовать в розыгрыше призов.



В связи с тем, что KISS отправляются в свой последний тур, культовый квартет в сотрудничестве с цифровой платформой для сбора средств Fandiem предоставил счастливому фанату возможность присоединиться к группе на легендарном частном самолете во время перелета с концерта в Индианаполисе (штат Индиана) на следующее шоу в Чикаго (штат Иллинойс). Победителей будет лично сопровождать знаменитый менеджер группы Doc McGhee.



Счастливчики посетят последний концерт KISS в Индианаполисе, штат Индиана, в субботу, 25 ноября 2023 г., где они смогут насладиться всеми преимуществами VIP, включая доступ за кулисы для осмотра финальной установки сцены, возможность наблюдать за шоу и саундчеком перед концертом из пит-зоны, сделать фото с группой и многое другое.



После шоу праздник для победителя продолжится: он присоединится к KISS и отправится на борту частного самолета группы в Чикаго на концерт в понедельник, 27 ноября 2023 года.



В качестве бонуса за участие в конкурсе каждый, кто пожертвует 100 долларов и более, получит футболку KISS "Shock Me". Кроме того, каждый участник, сделавший пожертвование, автоматически получает 250 бонусов на Fandiem для участия в следующем тотализаторе по сбору средств KISS - подписанный сет-лист с последнего концерта KISS в Hollywood Bowl в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, и специальный предмет с автографом KISS.











