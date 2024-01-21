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PAUL STANLEY: «У людей создалось неверное представление об аватарах KISS»



PAUL STANLEY в интервью Ultimate Classic Rock прокомментировал скептические оценки ряда поклонников относительно автаров KISS:



«Интересно то, что у людей, возможно, по понятным причинам изначально создалось неверное представление об аватарах. Потому что на концертах в Гардене мы хотели дать людям представление о некоторых вещах, которые должны появиться. Но аватары находятся в зачаточном состоянии. Они ещё далеки от того, что в итоге получится, с точки зрения внешнего вида и предназначения. Цель, в конечном счёте, не в том, чтобы нас заменили летающие аватары. Это просто ещё одно ответвление от KISS.



Честно говоря, много раз за последние 50 лет люди ломали голову над тем, какие у нас планы. И в девяти случаях из десяти они оказывались успешными, и за ними следовали другие люди. Так что в этом нет ничего нового.



Мы находимся в удачном, уникальном положении — наша группа может делать то, что другие группы делать не могут. Поэтому не исследовать это направление и не воспользоваться многими из возможностей было бы глупо. Мы так много работали, чтобы создать четыре иконы и группу, которая является культовой в разных отношениях, и не разнообразить и не использовать по максимуму то, что мы создали, было бы безумием».







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