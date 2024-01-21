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Kiss

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PAUL STANLEY: «У людей создалось неверное представление об аватарах KISS»



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PAUL STANLEY в интервью Ultimate Classic Rock прокомментировал скептические оценки ряда поклонников относительно автаров KISS:

«Интересно то, что у людей, возможно, по понятным причинам изначально создалось неверное представление об аватарах. Потому что на концертах в Гардене мы хотели дать людям представление о некоторых вещах, которые должны появиться. Но аватары находятся в зачаточном состоянии. Они ещё далеки от того, что в итоге получится, с точки зрения внешнего вида и предназначения. Цель, в конечном счёте, не в том, чтобы нас заменили летающие аватары. Это просто ещё одно ответвление от KISS.

Честно говоря, много раз за последние 50 лет люди ломали голову над тем, какие у нас планы. И в девяти случаях из десяти они оказывались успешными, и за ними следовали другие люди. Так что в этом нет ничего нового.

Мы находимся в удачном, уникальном положении — наша группа может делать то, что другие группы делать не могут. Поэтому не исследовать это направление и не воспользоваться многими из возможностей было бы глупо. Мы так много работали, чтобы создать четыре иконы и группу, которая является культовой в разных отношениях, и не разнообразить и не использовать по максимуму то, что мы создали, было бы безумием».




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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21 янв 2024
WahrandPhain
>Но аватары находятся в зачаточном состоянии. Они ещё далеки от того, что в итоге получится, с точки зрения внешнего вида и предназначения.

мм понятно. А нахер вы вообще тогда их показывали? Показали бы уже готовый продукт?
21 янв 2024
E
Evil3062
WahrandPhain, его не будет это дорого все, а они жмоты. Просто волна хайпа а через год два забудут и закопают. С отмазкой ой мы думаем разработка, но в итоге говна пирога.
максимум американ тур на 10 концертов будет тк кому это нах нужно.
Like!1
21 янв 2024
Вашингтон Ирвинг
WahrandPhain, я думаю, что показали они технодемку для привлечения инвесторов, ибо рисковать собственными бабками ради столь сомнительного предприятия они не хотят
Like!1
21 янв 2024
WahrandPhain
Вашингтон Ирвинг, я не спец конечно в графике, но выглядит на уровне 2011 года. Не думаю, что что-то изменится. Видимо да, им сделали демку, озвучили цену за конечный продукт, жиды прихуели и забили, а фанатов кормят завтраками.

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