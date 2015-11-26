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SEBASTIAN BACH и MICHAEL SWEET защищают KISS от нападок DEE SNIDER'а



В недавнем интервью "Appetite For Distortion" вокалист TWISTED SISTER Dee Snider в очередной раз обрушился с критикой на KISS:



«Я ненавижу то, что KISS сделали с Ace'ом и Peter'ом. Я не фанат. Когда я ушёл из TWISTED и исполнял этот материал, мне и в голову не приходил вариант называть это всё TWISTED SISTER без остальных четырёх ребят. Но все скажут: "Но ты и есть TS. Ты пишешь песни". На что я отвечаю: "Это не TS". Я не буду такое делать, так как я уважаю остальных участников группы. Я бы мог поднять куда больше денег, но я такое не делаю.



Когда TWISTED SISTER воссоединились, оригинальные участники — классический состав — Mark Mendoza взял в руки бас. И когда люди говорили мне, что мне будет очень сложно собрать старую команду, мой басист принёс на первую репу грёбаный пистолет и открыто сказал, насколько он меня ненавидит.



Я верю в то, что если ты используешь бренд, ты должен делать это в классическом составе — если только кто-то не умер, это можно простить. В других вариантах если уж лезешь, то будь любезен это делать в оригинальном составе».



Eddie Trunk отреагировал на это сообщение и сказал, что не может не согласиться с Dee и добавил, что «к сожалению, сейчас мало кого волнует или мало кто знает, кто есть в группах, а кого нет, и они всё равно идут на их концерты».



Беседу поддержал Sebastian Bach, написав:



«Печально за фанатов, которые всё равно идут на @kiss? На какой это планете? Концертов KISS, возможно, и вовсе больше не будет! Мне-то как раз жаль ЛЮБОГО, кто пропустил последний тур KISS. Это ваша потеря! Я благодарю Бога за то, что был там два раза. @tommy_thayer просто надирает жёппки! Я-то там в отличие от вас был!»



Dee ответил:



«Ну вот вопрос к @TwistedSisterNY: если бы после моего ухода из группы остальные участники взяли бы нового вокалиста и он бы выступал в моем макияже и костюме, как бы вы отреагировали?»



Bach, дружный со Snider'ом, ответил:



«Я бы не узнал ничего заранее, насколько это плохо или хорошо, до того момента, пока бы не пошёл и не посмотрел бы на это на концерте. Я благодарен Иисусу, что последнее шоу, что я видел на планете Земля, был концерт @kiss и @DavidLeeRoth. Те, кто пропустили, — пролетели. Я там был!»



Trunk перефразировал вопрос:



«А как насчёт такого расклада? Если @acdc решили бы поехать в тур без Angus'a и нарядили бы его замену в школьную форму, как такие расклады? Было бы удивительно печально услышать, что всем абсолютно пофиг на то, кто там играет на сцене в школьной форме. Но ничего меня уже не удивит. Мне просто срывает башню от того, что лишь единицы заботит, кто есть к группе и кто из участников жив или нет».



Bach ответил:



«Ну а как бы мы узнали, насколько это было бы круто или нет? @axlrose был вокалистом в @acdc и отлично справился с этим делом. Насколько печально услышать от кого-то, что он фанат KISS, но решил забить на последний тур группы? Тогда как называть такое? #sad».



Sweet решил также вставить свои пару центов:



«Я уважаю то, что делают @KISSOnline. Они построили свой бренд на гриме и увы, двое из команды не могут играть по командным правилам, поэтому их заменили на тех, кто может и хочет. Очевидно, что большинство это одобряет, иначе кто бы тогда устраивал аншлаги по всему миру? :)».







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