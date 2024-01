27 янв 2024



EDSEL DOPE: «KISS — это "жопный рок", но я их люблю!»



EDSEL DOPE в интервью для Battleline обсудил варианты ухода групп на пенсию:



«Американская мечта — это упорно работать, строить бизнес, а потом в какой-то момент либо продать этот бизнес и уйти на пенсию, либо передать бизнес своим детям. Вы не можете сделать это с группой, и это очень трудно объяснить людям. Вы построили пиццерию, у вас есть список клиентов, которые любят приходить и наслаждаться вашей пиццей, но если вас нет на кухне, где вы готовите пиццу, то пиццы не будет. Это та часть, которую, я думаю, вы сможете понять... Если бы у меня были такие деньги, как у THE ROLLING STONES, я не знаю, играл бы я до сих пор на сцене "Start Me Up" в 75 лет. Но в то же время я уважаю причину, по которой они это делают, потому что это их работа, и они не готовы уйти на пенсию. А THE ROLLING STONES, пожалуй, вообще ничего не стоят без этих парней. Многие люди, вероятно, воспринимают это как должное. Как парню из группы уйти на пенсию? Ты должен понять, как сохранить свои деньги и вложить их, иначе ты будешь заниматься этим дерьмом, когда тебе исполнится 65».



Когда один из интервьюеров заговорил об аватарах KISS и спросил Dope'а, как он относится к этой идее, он ответил:



«Как знать, как знать... Посмотрим, сработает ли это. Думаю, одна из причин, по которой я немного — как бы это лучше сказать? — скептически отношусь к тому, сработает это или нет, заключается в том, что KISS были странной группой в том смысле, что они перекрывали возрастные группы отчасти из-за живого шоу. Вы можете привести 13-летнего подростка на концерт KISS, и, поскольку всё это так необычно, — грим, искры и огонь — это настолько превышает сенсорную перегрузку, что 13-летний ребёнок может вообще не идентифицировать себя с музыкой, но сенсорная перенасыщенность шоу позволит ему сказать: "Вот это да, было действительно круто!"



Я не уверен, что музыка, которая сопровождает аватары, может быть интересна молодому поколению. Вот тут-то и возникает сложность, потому что стоит найти 16-летнего парня, который увлекается чем угодно, и поставить ему песню KISS, и он, скорее всего, скажет: "Э-э-э..." Это же не THE BEATLES, чувак. Вы можете поставить THE BEATLES молодёжи, и THE BEATLES — это вне времени. KISS — это "ж*пный рок" ["Butt rock" — это уничижительный термин, который используется для обозначения любой хард-рок музыки. Термин появился после рекламной кампании на радиостанциях в 1990-х годах, которая использовала слоган «Rock. Nothing but Rock». Слушатели быстро изменили его на «Nothing Butt Rock» — прим. ред.] — пошловатая лирика. Мне это нравится. Но я вырос в 1970-е. Так что я не уверен, что аватары смогут открыть им дорогу к совершенно новой демографической группе фанатов, потому что я думаю, что их музыка немного ограничена в плане охвата... Я считаю, что молодые люди хотели бы видеть безумные аватары в высоком разрешении, окутанные в звук, который больше соответствует этому безумному аватару, понимаете, о чём я? Музыка звучит так, будто она родом из 1970-х, но аватары выглядят невероятно футуристичными».



49-летний Dope, о котором давно ходят слухи как о Xer0, безымянном и несколько зловещем новом фронтмене STATIC-X, признался, что помогал продюсировать последние альбомы группы и внёс свой вклад в творчество своих коллег, выходящий далеко за рамки того, что может или не может скрываться под маской. По его словам, недавние концертные выступления STATIC-X позволили ему и его коллегам привлечь новую аудиторию, которая была слишком молода, чтобы увидеть живое выступление оригинальной группы, что очень похоже на то, что удалось сделать KISS за последние пару десятилетий:



«На гораздо более мелком уровне это является одной из неожиданных особенностей STATIC-X — эволюция персонажа Xer0 в то, чем он является сейчас. Вы видите, как фанаты приводят своих детей, племянников и племянниц на концерты, и, возможно, опять же, их привлекает зрелищность, свет и всё остальное, но они видят на сцене старых чуваков, а маска Xer0, киборг и эволюция всего этого — молодые люди реагируют на это иначе, чем если бы они реагировали на 55-летнего мужчину, поющего "Push It"... Так что это было очень здорово. И опять же, я думаю, что KISS это тоже сходит с рук — вы не видите возраста этих парней из-за грима. Но в звуковом плане, я думаю, они никогда не станут современными... Люди влюбляются в KISS за то, что они есть. Не думаю, что кто-то из нас может сказать, что слышал современно звучащую песню KISS, которая привлечёт 16-летнего пацана, увлекающегося грёбаными LAMB OF GOD или кем-то ещё».



Несмотря на свои сомнения по поводу аватаров KISS, он добавил, что «круто, что KISS пытаются продвинуться в цифровое пространство»:



«Я полагаю, что по мере того, как они будут настраивать эти аватары, они будут становиться всё круче и круче, и в этом что-то есть. Просто я не думаю, что это будет интересно новым поколениям молодых людей в звуковом плане. Может быть, они просто превратят их в героев комиксов, и их сюжетные линии будут так же важны, как и музыка. Я это вполне допускаю. Видеоигры и тому подобное дерьмо».



Когда один из интервьюеров заметил, что KISS «ждут до 2027 года, чтобы представить» аватары, он возразил:



«Я не думаю, что они ждут 2027 года, чтобы представить их. Команде из 10 человек понадобится три года 40-часовых рабочих недель, чтобы создать шоу, подобное тому, что создала ABBA. Вы видели шоу ABBA? Так вот, KISS собираются сделать именно это, по крайней мере, так кажется, и им потребуется три года за кулисами, чтобы создать это, и я полагаю, что показанные аватары были показаны, чтобы сказать: "Вот что будет. Но не судите нас по этим результатам. Дайте нам три года на создание, а потом приходите посмотреть на невероятное зрелище вживую". И я полагаю, что это будет здорово — так же, как это было здорово с ABBA. Я уверен, что если вы сможете физически прийти в здание и увидеть KISS в виде аватаров, то это будет просто охренительно. Но смотреть аватары KISS на своём ноутбуке — не знаю, насколько это будет увлекательно».







