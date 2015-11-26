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Kiss

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BRUCE KULICK может выступить с KISS



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BRUCE KULICK в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, есть ли шансы увидеть его на сцене с KISS в рамках прощального турне коллектива:

«Скажу честно: не то чтобы у меня был план или, например, Gene [Simmons] и Paul [Stanley] сказали мне: "Мы хотим сделать это вот так. Вот песни". У меня нет деталей. [Мы с женой] Лизой болтаем об этом, потому что люди спрашивают. Я знаю, что, по крайней мере, смогу поймать [менеджера KISS] Doc'а [McGhee] на яхте и спросить: "Каков план?". Я не хочу танцевать вокруг да около. У меня есть несколько идей о том, как всё может быть. "Скажи мне, что ты думаешь на этот счёт?"

В их расписании была большая пауза. Они бы закончили свой тур этим летом, если бы не случился COVID. У них было запланировано место проведения финального концерта. Это был стадион в Нью-Йорке. Это должен был быть конец. Теперь я не знаю, когда это произойдёт, будет ли это в 2022 году. Я не знаю. Надеюсь, я там буду. Надеюсь, мне удастся сыграть с ними пару песен.

Фанаты ожидают чего-то особенного, и так и должно быть. Все живые участники должны быть там. Но я не собираюсь говорить им, что Vinnie [Vincent] должен быть там, если они не хотят видеть Vinnie. Я надеюсь, что Ace [Frehley] и Peter [Criss] тоже примут участие».

На вопрос, считает ли он, что это и правда будут последние гастроли KISS, он ответил:

«Я действительно думаю, что они прекратят гастроли в традиционном смысле этого слова. Будут ли они заниматься менеджментом и представлять другие вещи, связанные с KISS? Знаете, у них есть идея, что KISS никогда не умрёт. Они могли бы устроить шоу на тему KISS, в котором они не участвуют... Могут ли они успешно это провернуть? Безусловно. KISS — это такой же бренд, как и Coca-Cola.

Я правда думаю, что Gene и Paul уйдут из гастрольной деятельности. Я хорошо знаю Gene'а. Они не будут вечно продолжать то, что вы знаете как большое гастрольное шоу KISS. Они просто не смогут. Они не хотят этого делать. Как насчёт того, чтобы Gene в 18-килограммовом костюме выступал с двухчасовым шоу? Ни за что. У Paul'a были операции на бедре. Это невозможно выдержать физически. Это всё труднее и труднее, чем старше ты становишься.

Они собираются сделать отличный тур и провести несколько отличных шоу. Но они собираются завершить всё через год или около того. Я думаю, что так и будет».

BRUCE KULICK Says There Is A Chance He Will Play With KISS At Final Concert Of



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