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*Обложка нового сингла RAMMSTEIN 25
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Kiss

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5 апр 2019 : 		 Видео с выступления KISS

3 апр 2019 : 		 Видео с выступления KISS

29 мар 2019 : 		 GENE SIMMONS: «Да, я странный. Я эксцентричный. Я зациклен на самом себе»

25 мар 2019 : 		 Видео с выступления KISS

24 мар 2019 : 		 GENE SIMMONS о прощальном туре KISS: «Мы бы хотели, чтобы Эйс и Питер присоединились к нам, и если они этого не сделают, то это будет не из-за нас»

24 мар 2019 : 		 Видео с выступления KISS

13 мар 2019 : 		 Гитариста KISS не волнует критика со стороны фанатов ACE'а FREHLEY

11 мар 2019 : 		 Видео с выступления KISS

7 мар 2019 : 		 PAUL STANLEY о прощальном туре KISS: «Он не задумывался как тур воссоединения кого-либо из участников»

6 мар 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления KISS

5 мар 2019 : 		 TOMMY THAYER сказал, что замена ACE'а FREHLEY была заведомо «проигрышной ситуацией» для KISS

5 мар 2019 : 		 Вокалист KISS о своем вокале

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26 фев 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления KISS

23 фев 2019 : 		 Концертное видео KISS

21 фев 2019 : 		 Папа сына пришел на концерт KISS

18 фев 2019 : 		 Выходят новые фигурки KISS

16 фев 2019 : 		 SEBASTIAN BACH защищает KISS

16 фев 2019 : 		 NIKKI SIXX намекает на «фанеру» у KISS

15 фев 2019 : 		 Концертное видео KISS

12 фев 2019 : 		 GENE SIMMONS сказал, что будет «рыдать как 12-летняя девочка» на финальном шоу KISS

12 фев 2019 : 		 Концертное видео KISS

7 фев 2019 : 		 Видео с выступления KISS

6 фев 2019 : 		 KISS в "The Price Is Right"

3 фев 2019 : 		 Видео с выступления KISS
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Видео с выступления KISS



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KISS выступили в Оттаве (Канада) 3 апреля и опубликовали профессиональное видео исполнения песни "Deuce".

KISS Performs












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КомментарииСкрыть/показать 1 )

ЧУГУН


5 апр 2019, 18:18		KISS - Deuce in Ottawa 1:18 Gene прикольно пародирует фаната


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