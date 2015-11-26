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GENE SIMMONS обещает



GENE SIMMONS пообещал грандиозную постановку на концерте "Kiss 2020 Goodbye", единственную в своём роде встречу Нового Года:



«KISS тут ради того, чтобы сделать жизнь несколько лучше. Мы хотим принести радость, как следует перетряхнуть небеса, и вы увидите, как живёт мир в канун Нового Года. Мы проведём стрим в любой точке планеты. Оставайтесь дома, будьте в безопасности и присоединяйтесь к самой грандиозной и убойной вечеринке! KISS вживую из Дубая у вас в квартире!»



Съёмки будут проходить на более чем 50 камер и предоставят обзор в 360 °. Стоимость билетов — от 49,99 до 999 долларов, детали доступны по этому адресу.



















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