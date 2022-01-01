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Kiss

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GENE SIMMONS похвалил TOMMY THAYER'a и ERIC'a SINGER'a за преданность KISS



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Во время нового выступления на "The Adam Carolla Show" басист/вокалист группы KISS Gene Simmons рассказал о некоторых своих коллегах, популярных музыкантах, которые не ценят свои успех и положение:

«Нехорошо показывать пальцем, потому что у каждого своя динамика жизни и свой жизненный опыт. Но есть люди, кому повезло на планете с населением семь с половиной миллиардов человек иметь больше денег, чем ты можешь потратить за всю свою жизнь, иметь больше цыпочек, бегающих за тобой, которых ты не заслуживаешь, потому что ты не так уж хорошо выглядишь. Я говорю о себе. Слава, известность — все эти вещи. Я могу ничего не делать, а люди будут давать мне что-нибудь бесплатно. Где они были, когда я не мог позволить себе поездку на автобусе? То, что вы не видите, насколько вы счастливы, — это оторванность от реальности, это преступно. Потому что есть миллионы людей, которые целовали бы землю, по которой вы ходите, только чтобы получить такой шанс. Так, например, у нас есть Tommy Thayer [гитарист KISS] и Eric Singer [барабанщик KISS], которые с нами уже 20 лет, а мы существуем почти полвека. И мы очень скоро закончим деятельность. Но Tommy и Eric приходят вовремя, они благодарны, профессиональны — ни наркотиков, ни выпивки, ничего такого. И я не могу сказать то же самое об — мне стоило бы помолчать — Ace'e [Frehley, оригинальном гитаристе KISS], которого я люблю и по сей день, и Peter'e [Criss'e, оригинальном барабанщике KISS]. Они были не менее важны, чем Paul [Stanley, фронтмен KISS] и я при создании группы, но не у всех есть ДНК, позволяющая пробежать марафон. Некоторые люди — это падающие звёзды; они выглядят круто в течение короткого времени, а потом – "пока-пока"».

Когда Каролла спросил Simmons'a, почему, по его мнению, так много людей имеют такое саморазрушительное поведение, Gene ответил:

«Я считаю, что во многом это связано с неуверенностью в себе, проблемами с самооценкой и методом выживания. Так ты словно больше нравишься маме. Из серии: "Кому какое дело?" Значит, маме больше нравится он. Тебя всё равно будут кормить такой же едой, ты будешь ходить в тот же колледж и т. д. Нет, нет — ты больше нравишься маме, поэтому вы всегда конкурируете.

У нас четыре собаки, и когда мы с моей женой Шеннон кормим их, они дерутся друг с другом, чтобы добраться до еды. А когда других собак нет рядом, они ведут себя так: "Я сейчас не голоден". Это просто потому, что есть другие. В конце концов мы всё ещё животные. Мы не эволюционировали. Если задуматься, на что мы жалуемся? Вы никогда не будете всегда в центре внимания. Иисус тоже не всем нравится. Тебе нужен тот, кто отшлёпает тебя и скажет: "Смирись с этим". Но почему люди так поступают? Даже без наркотиков и алкоголя я постоянно вижу людей, принимающих плохие решения. Я тоже принял несколько плохих решений, как и все. Но когда вы продолжаете идти этим путём, вас ждёт неминуемая расплата. И это не причёска, которую носит дьявол».

GENE SIMMONS Says TOMMY THAYER And ERIC SINGER Are





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КомментарииСкрыть/показать 3 )
30 мар 2022, 14:35
Мне нравится его прямота в разговорах, зачастую цинично базарит, но лицемером его точно не назвать, если он считает нужным кого-то послать нахуй, Симмонс это осуществляет, если кого-то хочет похвалить, то на добрые слова не скупится.
30 мар 2022, 15:12
Да, ценное качество. Но, к сожалению, довольно часто его точка зрения не совпадает с моей.
А вот когда же это происходит, то тогда прямо можно сказать - снимаю шляпу.
30 мар 2022, 15:39
Мне тоже Симмонс нравится. Да, он ахуевший коммерс, но именно он сделал Кисс великой группой и самое главное, всегда относился ко всем участникам группы без исключения с должным уважением, а не смотрел на них как на однодневных сессионщиков.


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