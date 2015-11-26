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Kiss

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9 дек 2020 : 		 Вокалист KISS: «Мы побьём все рекорды!»

4 дек 2020 : 		 У KISS ещё 150 концертов

1 дек 2020 : 		 Кавер-версия THE WHO от KISS

30 ноя 2020 : 		 Детали новогоднего шоу KISS

30 ноя 2020 : 		 CHARLIE BENANTE, JOHN 5, P.J. FARLEY, JOE McGINNESS исполняют композицию KISS

25 ноя 2020 : 		 GENE SIMMONS обещает

24 ноя 2020 : 		 MARTY FRIEDMAN оценил альбомы KISS

21 ноя 2020 : 		 Новогодний концерт KISS

17 ноя 2020 : 		 Трибьют KISS выйдет зимой

7 ноя 2020 : 		 ACE FREHLEY: «Большую часть баса на Unmascked сыграл я»

23 окт 2020 : 		 Вышел ром KISS

12 окт 2020 : 		 Гитарист KISS продал дом

8 окт 2020 : 		 Духи от KISS появятся до конца года

6 окт 2020 : 		 ACE FREHLEY: «KISS упустили возможность выступить в оригинальном составе»

2 сен 2020 : 		 SEBASTIAN BACH и MICHAEL SWEET защищают KISS от нападок DEE SNIDER'а

13 авг 2020 : 		 KISS анонсировали летний тур с DAVID LEE ROTH

11 авг 2020 : 		 Новый коллекционный товар от KISS

30 июл 2020 : 		 DOUG ALDRICH: «Когда увидел KISS без грима в первый раз, ощутил себя виноватым»

17 июл 2020 : 		 Музыканты BUTCHER BABIES, ANTHRAX, TESTAMENT, SUICIDAL TENDENCIES исполняют KISS

29 июн 2020 : 		 Винил от KISS

17 июн 2020 : 		 Носки от KISS

5 июн 2020 : 		 KISS переносят европейский тур

21 май 2020 : 		 Гитарист KISS продает дом

19 май 2020 : 		 Закулисное видео от KISS

14 май 2020 : 		 KISS хотят собрать постеры

12 май 2020 : 		 KISS будут слушать ученых, а не политиков, когда возобновить турне
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|||| сегодня

Вокалист KISS: «Мы побьём все рекорды!»



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Вокалист KISS Paul Stanley недавно обсудил то, что группа приготовила на Новый год:

«Всегда философия моей жизни была не "Почему", а "Почему нет?".

Послушайте, мы все прошли через 2020 год, и никто не остался невредимым. Некоторым людям это доставило неудобство, а кто-то был полностью опустошён. То, что произошло с экономикой, со здоровьем людей, с близкими, практически со всеми слоями общества, было просто мучительно. Итак, вот мы находимся в конце 2020 года, и мы можем отпраздновать то, что мы пережили, пусть и не невредимы, и с нетерпением ждём света в конце туннеля. Мы видим приближение вакцины. Я хочу предупредить всех, что её ещё нет, так что мы должны сохранять благоразумие. Но я считаю, что сейчас как никогда прекрасное время, чтобы отпраздновать то положение, в в котором мы находимся. Это не преступление — ликовать и прекрасно проводить время, потому что Бог знает, что мы нуждаемся в этом.

То, что мы делаем в канун Нового года, — это самое грандиозное шоу KISS, если вы можете в это поверить, из всех, что мы когда-либо делали, и оно будет доступно для всех. И мы побьём рекорды Гиннеса по всем параметрам. Прежде всего, самое главное — мы будем играть все песни, которые все любят. И группа находится в отличной, великолепной форме и предвкушает это больше, чем всё, что мы делали в недавнем прошлом. Для этого у нас будет пиротехника на миллион долларов, что, кстати, даже для нас много. И если вы не воспользуетесь pay-per-view, вы, наверное, всё равно услышите пиротехнику. И опять же, это будет вечер, который люди запомнят.

Слушайте, если вы идёте на концерт любой группы, если вы пойдёте на концерт любой суперзвезды, вы по сути увидите шоу KISS, потому что ДНК KISS есть в каждом шоу, которые проходят сейчас. Но никто не делает это лучше нас. И в разгар мирового тура "End Of The Road" мы сказали: "Давайте перейдём на новый уровень", и мы можем сделать это безопасно. И это самое важное, потому что со всем, что происходит, важно не упускать из виду, что безопасность стоит на первом месте, и мы продолжаем очень серьёзно относиться к COVID до тех пор, пока у нас не появится вакцина, и не только, потому что люди должны понимать, что с COVID, вы не знаете, что можете получить. Кто-то отделывается лёгким недомоганием, а кто-то умирает. Поэтому мы относимся ко всему этому очень серьёзно, и мы поручили это задание Дэну [продюсеру/режиссёру Даниэлю Катулло III]. И он знает, что самым важным для нас было то, чтобы люди приняли участие, — 500 рабочих, все вместе, 3000 человек, пришедших на безопасное расстояние, и ваш покорный слуга — мы хотели находиться в безопасности, и для нас это было первостепенной задачей».

PAUL STANLEY Says KISS Will Be








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