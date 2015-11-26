сегодня



KISS анонсировали даты европейского тура



KISS объявили даты европейского тура, перенесенного с этого года:



Jun. 01 - Westfalenhalle - Dortmund, Germany



Jun. 03 - Atlas Arena - Lodz, Poland



Jun. 06 - Sportspalais - Antwerp, Belgium



Jun. 07 - Accor Arena - Paris, France



Jun. 10 - Download Festival - Castle Donington, UK



Jun. 13 - Barclaycard Arena - Hamburg, Germany



Jun. 16 - Copenhell Festival - Copenhagen, Denmark



Jun. 18 - Tele 2 Arena - Stockholm, Sweden



Jun. 20 - Hartwell Arena - Helsinki, Finland



Jun. 22 - Scandinavian - Gothenburg, Sweden



Jun. 24 - Festhalle - Frankfurt, Germany



Jun. 26 - Stadthalle - Vienna, Austria



Jun. 28 - Schleyerhalle - Stuttgart, Germany



Jun. 30 - Festival Du Printemps De Perouges - Saint-Vulbas, France



Jul. 02 - Rockfest - Barcelona, Spain



Jul. 03 - Wizink Arena - Madrid, Spain



Jul. 05 - Festival De Nîmes - Les Arènes De Nîmes - Nîmes, France



Jul. 07 - Hallenstadion - Zurich, Switzerland



Jul. 09 - Zagreb Arena - Zagreb, Croatia



Jul. 11 - Arena Di Verona - Verona, Italy



Jul. 13 - O2 Arena - Prague, Czech Republic



Jul. 14 - Budapest Arena - Budapest, Hungary



Jul. 16 - Romexpo - Bucharest, Romania



Jul. 21 - Ziggo Dome - Amsterdam, Holland







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