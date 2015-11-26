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Kiss

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20 май 2021 : 		 KISS анонсировали даты европейского тура

17 май 2021 : 		 GENE SIMMONS вспомнил первую встречу с гитаристом AC/DC: «У него не было передних зубов»

17 май 2021 : 		 Менеджер KISS — об участии бывших

13 май 2021 : 		 Бывший гитарист KISS продает тексты

12 май 2021 : 		 KISS выступят на TRIBECA FESTIVAL

28 апр 2021 : 		 Фильм-биография KISS выйдет на Netflix

27 апр 2021 : 		 Трейлер нового релиза KISS

27 апр 2021 : 		 Стань демоном KISS

7 апр 2021 : 		 Гитарист KISS: «Вжух — и у меня есть дочь, а ей 31»

1 апр 2021 : 		 Выходит джин KISS

27 мар 2021 : 		 PAUL STANLEY сдал назад

25 мар 2021 : 		 Почему KISS именно KISS?

23 мар 2021 : 		 Видео с выступления KISS 1995 года

20 мар 2021 : 		 PAUL STANLEY не видит причин для создания новой музыки KISS

18 мар 2021 : 		 Вокалист KISS — о "Revenge"

16 мар 2021 : 		 Вокалист KISS: «До больших концертов ещё далеко»

14 мар 2021 : 		 Вокалист KISS — о возобновлении концертов

12 мар 2021 : 		 LA POP ART запустили линейку одежды KISS

26 фев 2021 : 		 Серия бутлегов от KISS

25 фев 2021 : 		 TOMMY THAYER — о новогоднем шоу KISS

13 фев 2021 : 		 PAUL STANLEY: «Ван Хален в KISS? Спросите Gene'a!»

10 фев 2021 : 		 GENE SIMMONS — об альбоме "Music From 'The Elder"

7 фев 2021 : 		 Колыбельные от KISS

1 фев 2021 : 		 Вокалист KISS — о новогоднем шоу

14 янв 2021 : 		 Пиротехника от KISS

9 янв 2021 : 		 Вокалист KISS: «Мы не можем продолжать так вечно»
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KISS анонсировали даты европейского тура



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KISS объявили даты европейского тура, перенесенного с этого года:

Jun. 01 - Westfalenhalle - Dortmund, Germany

Jun. 03 - Atlas Arena - Lodz, Poland

Jun. 06 - Sportspalais - Antwerp, Belgium

Jun. 07 - Accor Arena - Paris, France

Jun. 10 - Download Festival - Castle Donington, UK

Jun. 13 - Barclaycard Arena - Hamburg, Germany

Jun. 16 - Copenhell Festival - Copenhagen, Denmark

Jun. 18 - Tele 2 Arena - Stockholm, Sweden

Jun. 20 - Hartwell Arena - Helsinki, Finland

Jun. 22 - Scandinavian - Gothenburg, Sweden

Jun. 24 - Festhalle - Frankfurt, Germany

Jun. 26 - Stadthalle - Vienna, Austria

Jun. 28 - Schleyerhalle - Stuttgart, Germany

Jun. 30 - Festival Du Printemps De Perouges - Saint-Vulbas, France

Jul. 02 - Rockfest - Barcelona, Spain

Jul. 03 - Wizink Arena - Madrid, Spain

Jul. 05 - Festival De Nîmes - Les Arènes De Nîmes - Nîmes, France

Jul. 07 - Hallenstadion - Zurich, Switzerland

Jul. 09 - Zagreb Arena - Zagreb, Croatia

Jul. 11 - Arena Di Verona - Verona, Italy

Jul. 13 - O2 Arena - Prague, Czech Republic

Jul. 14 - Budapest Arena - Budapest, Hungary

Jul. 16 - Romexpo - Bucharest, Romania

Jul. 21 - Ziggo Dome - Amsterdam, Holland

KISS Announces 2022 European Tour



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