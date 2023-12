сегодня



KISS становятся аватарами



Второго декабря на финальном концерте KISS объявили, что открывают новую эру существования коллектива — в цифровой реальности. На бис самый последний состав KISS - основатели группы Paul Stanley и Gene Simmons, а также гитарист Tommy Thayer и барабанщик Eric Singer — покинули сцену, после чего виртуальные KISS начали исполнение песни "God Gave Rock And Roll To You".



«Конец пути — это начало другого пути», — сказал Stanley публике перед финальными поклонами. «Мы никуда не уходим. Вы будете все время встречать нас в самых разных ситуациях. Мы встретимся с вами в ваших снах».



Аватары KISS были созданы компанией Industrial Light & Magic (ILM), а финансировала и продюсировала их шведская компания Pophouse Entertainment, на счету которой успешное шоу "ABBA Voyage" в Лондоне.



Per Sundin, генеральный директор Pophouse Entertainment, сказал Associated Press, что новая технология позволяет KISS продолжать свое наследие "вечно". Он пояснил:



«KISS могли бы дать концерт в трех городах в один и тот же вечер на трех разных континентах. Вот что можно сделать с помощью этой технологии».



Stanley: «Люди постоянно спрашивали: "А что вы будете делать, когда закончите?". Ну, группа никогда не исчезнет. Потому что группа принадлежит не нам. Группа принадлежит фанатам. Группа принадлежит миру.



Мы потратили 50 лет на то, чтобы дойти до этого момента. И работая с ILM, и работая с Pophouse, мы все разделяем это видение — вывести KISS на совершенно иной уровень, нежели просто музыкальный коллектив. А мы всегда считали себя больше, чем просто музыкальной группой.



То, чего мы добились, было потрясающе, но этого недостаточно. Группа заслуживает того, чтобы жить дальше, потому что она больше, чем мы сами. Для нас очень важно сделать следующий шаг и увидеть, как увековечат KISS».





Simmons: «Мы можем быть вечно молодыми и вечно культовыми, благодаря тому, что мы сможем побывать в таких местах, о которых раньше и не мечтали. Технология позволит Paul'y прыгнуть выше, чем он когда-либо делал это раньше».



Помимо шоу аватаров, KISS будут продолжать свою деятельность и в других проектах, включая музей KISS в Лас-Вегасе, круизы KISS, предстоящий фильм и мультипликационное шоу.







