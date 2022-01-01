10 авг 2022



Видео KISS 1987 года



Группа KISS опубликовала видео на композицию “Crazy Crazy Nights”, которая взята из альбома 1987 года “Crazy Crazy Nights” — этот клип ранее не было доступен онлайн.



«Не кажется ли вам, что наконец-то пришло время для клипа "Crazy Crazy Crazy Nights" на YouTube? Похоже на то!!! Пожалуйста, делитесь им, скоро 35-я годовщина!!!»







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