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Kiss

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TOMMY THAYER сказал, что замена ACE'а FREHLEY была заведомо «проигрышной ситуацией» для KISS



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Гитарист KISS Tommy Thayer признался в новом интервью Argus Leader, что его появление в группе в 2003 году в качестве замены Эйса Фрейли Ace'а Frehley было встречено негативной реакцией со стороны поклонников. Тем не менее, теперь, когда он в KISS даже дольше, чем в ней был Frehley в общей сложности, он говорит, что стал ощущать себя более комфортнее в роли лид-гитариста.

«Если честно, когда я впервые пришёл в группу, я чувствовал некоторое давление, — сказал Thayer. — Это была заведомо проигрышная ситуация, когда вы заменяете кого-то подобного. Есть множество фанатов, недовольных этим, и я это понимаю. Они были с группой в течение долгого времени, и иногда тяжело принять такие изменения. Через несколько лет я стал более уверен в себе и почувствовал себя более комфортно в этой ситуации. Со временем опыта становится больше, и я больше привыкаю ко всему этому».

Прощальный тур KISS "End Of The Road" стартовал в конце января в Ванкувере, Британская Колумбия, Канада. Первый этап мирового турне, который может продлиться три года, завершится 13 апреля в Бирмингеме, штат Алабама.

В октябре прошлого года Frehley рассказал в интервью Yahoo! Entertainment, что «ничего плохого не может сказать о Tommy... Знаете, ладно бы, если Tommy изобрёл свой собственный образ, изобрел бы свои собственные гитарные соло. Но, к сожалению, он копирует всё, что я делаю, нота в ноту. Вряд ли кто-то сможет сказать, что он делает нечто оригинальное. Я даже не знаю, что мне с этим делать, понимаете? Я не думаю, что смог бы принять в этом участие и быть кем-то ещё. Это почти как быть роботом. Бедный Tommy. Моё сердце кровоточит из-за него».



TOMMY THAYER Says It Was A



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