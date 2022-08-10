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*PHILIP ANSELMO: «Винс и Дайм были бы не против!» 37
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Kiss

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Где сольник гитариста KISS?



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В рамках недавней беседы у Tommy Thayer'а спросили, почему он так и не записал сольный альбом, на что он ответил:

«Ну я не знаю. Это хороший вопрос. Я не знаю, действительно ли люди так сильно заинтересованы в покупке музыки в наши дни, если честно. Я имею в виду, KISS не выпускают пластинки, никто не выпускает пластинки, потому что бизнес очень сильно изменился. Всё дело в потоковом воспроизведении. И в наши дни трудно продавать пластинки, а люди не покупают музыку — к сожалению, этого просто не происходит. Так что это в некотором роде лишает вас стимула тратить много времени на сочинение и запись альбомов, хотя это весело и здорово — проходить через этот творческий процесс. Но я не знаю, есть ли в этом смысл».




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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10 авг 2022
m
moongrave
Максимально честно ответил, за это ему и респект.

просмотров: 239

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