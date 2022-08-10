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Где сольник гитариста KISS?



В рамках недавней беседы у Tommy Thayer'а спросили, почему он так и не записал сольный альбом, на что он ответил:



«Ну я не знаю. Это хороший вопрос. Я не знаю, действительно ли люди так сильно заинтересованы в покупке музыки в наши дни, если честно. Я имею в виду, KISS не выпускают пластинки, никто не выпускает пластинки, потому что бизнес очень сильно изменился. Всё дело в потоковом воспроизведении. И в наши дни трудно продавать пластинки, а люди не покупают музыку — к сожалению, этого просто не происходит. Так что это в некотором роде лишает вас стимула тратить много времени на сочинение и запись альбомов, хотя это весело и здорово — проходить через этот творческий процесс. Но я не знаю, есть ли в этом смысл».







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