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*Обложка и трек-лист нового альбома IMMORTAL 24
*ACCEPT выступили без вокалиста 19
*Участники PARADISE LOST в HOST 17
*VIO-LENCE расстались с гитаристом 16
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Kiss

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Видео с круиза KISS



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Видео исполнения группой KISS композиции "Two Timer" в рамках Kiss Kruise доступно для просмотра ниже.










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26 окт 2022
nwhre
непонял. а где маскарад?
26 окт 2022
o
olly71
nwhre, во время морской качки трудно морду раскрашивать всё криво выходит ))

просмотров: 277

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