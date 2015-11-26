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Kiss

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|||| 25 июн 2021

PETER CRISS запретил использовать песню "Beth" в документалке о KISS



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Paul Stanley рассказал Ultimate Classic Rock о том, что Peter Criss и Ace Frehley не участвовали в работе над новым документальным фильмом канала A&E "Биография KISS: KISStory", премьера которого назначена на 27 июня и 28 июня. Stanley заявил, что звуковые фрагменты с Frehley и Criss'ом в документальном фильме взяты из архивных интервью, потому что они оба хотели получить оплату и «права на финальное редактирование», чтобы участвовать в проекте. Кроме того, Criss не разрешил документалистам использовать в фильме песню "Beth", соавтором которой он является.

Stanley поведал:

«Это печально, но это вписывается в общую картину. Мы сделали всё, что могли. Мы много раз пытались различными способами сделать так, чтобы они стали частью фильма, но эта идея окончательного монтажа, деньги и всё такое... Всё это выглядело так: "Нет, ваше участие не оправдывает этого". А кто в конечном итоге проигрывает в данной ситуации? Они.

Я не хочу обливать этих ребят грязью, потому что нас бы сегодня не существовало, если бы их не было в группе, но и группы сегодня не существовало бы, если бы они все ещё являлись её участниками».

PETER CRISS Refused To Grant KISS Permission To Use



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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Thunderbolt 616


25 июн 2021, 15:47		Чё Крисс то в бутылку лезет? Ему то грех жаловаться. Да в принципе и Фрейли тоже...

timekiller61


25 июн 2021, 19:16		Да они не в бутылку лезут-они-участники первого легендарного КЛАССИЧЕСКОГО состава-а ВСЕ после них-замена-может и лучшая-не спорю. Но ежели чел является автором-соавтором некоей очень популярной песни-ну не жидитесь-отслюнявьте соавтору.

greesevold1


25 июн 2021, 20:25		Просто соавторы уже о*уели в своих запросах, за каждый бздюх отдайте им бабла немерено.


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