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Байопик KISS расскажет про первые четыре года группы



Doc McGhee в рамках недавнего интервью рассказал о готовящемся байопике KISS:



«На самом деле у нас есть полностью готовый сценарий. Марк Кантон — очень влиятельный продюсер, у него продюсерская компания, у которой на счету сериалы "Power" и "Ghost", он был президентом Sony, он снял 300 фильмов — очень хороший парень, плюс его команда, Universal Music, и мы сами сотрудничаем с Йоахимом Рённингом, который является очень востребованным режиссёром, снявшим такие вещи, как "Pirates Of The Caribbean", а "Kon-Tiki" был выдвинут на "Оскар". Сценарий повествует о первых четырёх годах существования KISS. По сути это ещё до того, как они стали знаменитыми, до школы Кадиллак, и всё в таком духе (он имеет в виду концерт KISS в октябре 1975 года в спортзале средней школы в Кадиллаке, штат Мичиган). И я думаю, что это очень интересный взгляд на становление KISS, на то, как это произошло, на социальное давление, под которым все находились в 60-х и 70-х годах, что позволило KISS выйти на авансцену, понять, что это действительно может произойти. Так что это очень интересный и, по-моему, хорошо продуманный сценарий. И наши партнёры сейчас — Netflix. Это будет театральный релиз, а затем Netflix».



По словам Doc'а, кастинг ещё не начался:



«Мы завершаем сделку с несколькими дистрибьюторами в Европе и США, а затем приступим к кастингу. Я думаю, что ещё до Дня благодарения мы это сделаем».







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