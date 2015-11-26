Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DORO PESCH — о временах гранжа 281
*Новая песня GHOST 84
*Новая песня GUNS N' ROSES 50
*Новое видео KK'S PRIEST 35
*ROB HALFORD назвал "Ride The Lightning" своей любимой песней... 30
[= ||| все новости группы



*

Kiss

*



6 окт 2021 : 		 Байопик KISS расскажет про первые четыре года группы

3 окт 2021 : 		 Фрагмент нового релиза KISS

29 сен 2021 : 		 Юбилейный релиз KISS выйдет осенью

29 сен 2021 : 		 KISS отыграют последнее шоу в конце 2022 года

12 сен 2021 : 		 Видео полного выступления KISS

7 сен 2021 : 		 KISS исполняют песню GENE SIMMONS

1 сен 2021 : 		 GENE SIMMONS подцепил COVID-19

31 авг 2021 : 		 DAVID LEE ROTH не был исключён из тура KISS

28 авг 2021 : 		 KISS собирают средства для CREW NATION

27 авг 2021 : 		 PAUL STANLEY подцепил COVID-19

27 авг 2021 : 		 GENE SIMMONS отметил день рождения на сцене

23 авг 2021 : 		 Видео с выступления KISS

23 авг 2021 : 		 Басист KISS об отмене meet-and-greet

19 авг 2021 : 		 KISS открыли тур 2021

12 авг 2021 : 		 Стулья от KISS

27 июл 2021 : 		 Новые фигурки KISS

19 июл 2021 : 		 PAUL STANLEY заявил, что воссоединение оригинального состава KISS невозможно

17 июл 2021 : 		 KISS планируют выпустить NFT

7 июл 2021 : 		 Вокалист KISS: «Я оговорился»

2 июл 2021 : 		 PAUL STANLEY — об отсутствии ACE'a FREHLEY и PETER'a CRISS'a в новом фильме о KISS

1 июл 2021 : 		 GENE SIMMONS заявил, что документальный фильм о KISS может расстроить некоторых фанатов

29 июн 2021 : 		 Басист KISS: «Нужно уходить на пике»

25 июн 2021 : 		 PETER CRISS запретил использовать песню "Beth" в документалке о KISS

24 июн 2021 : 		 PAUL STANLEY заявил, что KISS могут существовать и без оригинальных участников

24 июн 2021 : 		 Джин от KISS

23 июн 2021 : 		 Вокалист KISS не против Ace'a и Peter'a на концертах
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Байопик KISS расскажет про первые четыре года группы



*
zoom
*
* *
Doc McGhee в рамках недавнего интервью рассказал о готовящемся байопике KISS:

«На самом деле у нас есть полностью готовый сценарий. Марк Кантон — очень влиятельный продюсер, у него продюсерская компания, у которой на счету сериалы "Power" и "Ghost", он был президентом Sony, он снял 300 фильмов — очень хороший парень, плюс его команда, Universal Music, и мы сами сотрудничаем с Йоахимом Рённингом, который является очень востребованным режиссёром, снявшим такие вещи, как "Pirates Of The Caribbean", а "Kon-Tiki" был выдвинут на "Оскар". Сценарий повествует о первых четырёх годах существования KISS. По сути это ещё до того, как они стали знаменитыми, до школы Кадиллак, и всё в таком духе (он имеет в виду концерт KISS в октябре 1975 года в спортзале средней школы в Кадиллаке, штат Мичиган). И я думаю, что это очень интересный взгляд на становление KISS, на то, как это произошло, на социальное давление, под которым все находились в 60-х и 70-х годах, что позволило KISS выйти на авансцену, понять, что это действительно может произойти. Так что это очень интересный и, по-моему, хорошо продуманный сценарий. И наши партнёры сейчас — Netflix. Это будет театральный релиз, а затем Netflix».

По словам Doc'а, кастинг ещё не начался:

«Мы завершаем сделку с несколькими дистрибьюторами в Европе и США, а затем приступим к кастингу. Я думаю, что ещё до Дня благодарения мы это сделаем».

KISS Biopic Will Focus On Band





Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 318

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом