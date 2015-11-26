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Kiss

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1 ноя 2021 : 		 KISS не сыграют в Лас-Вегасе

1 ноя 2021 : 		 BRUCE KULICK присоединился к KISS

31 окт 2021 : 		 Группа KISS выступила против обвинений в небрежном отношении к протоколам COVID-19

25 окт 2021 : 		 Демо "Detroit Rock City"

18 окт 2021 : 		 Басиста KISS чуть не уронили

8 окт 2021 : 		 PAUL STANLEY — о байопике

8 окт 2021 : 		 Вокалист KISS обещает закончить в начале 2023 года

7 окт 2021 : 		 BRUCE KULICK может выступить с KISS

6 окт 2021 : 		 Байопик KISS расскажет про первые четыре года группы

3 окт 2021 : 		 Фрагмент нового релиза KISS

29 сен 2021 : 		 Юбилейный релиз KISS выйдет осенью

29 сен 2021 : 		 KISS отыграют последнее шоу в конце 2022 года

12 сен 2021 : 		 Видео полного выступления KISS

7 сен 2021 : 		 KISS исполняют песню GENE SIMMONS

1 сен 2021 : 		 GENE SIMMONS подцепил COVID-19

31 авг 2021 : 		 DAVID LEE ROTH не был исключён из тура KISS

28 авг 2021 : 		 KISS собирают средства для CREW NATION

27 авг 2021 : 		 PAUL STANLEY подцепил COVID-19

27 авг 2021 : 		 GENE SIMMONS отметил день рождения на сцене

23 авг 2021 : 		 Видео с выступления KISS

23 авг 2021 : 		 Басист KISS об отмене meet-and-greet

19 авг 2021 : 		 KISS открыли тур 2021

12 авг 2021 : 		 Стулья от KISS

27 июл 2021 : 		 Новые фигурки KISS

19 июл 2021 : 		 PAUL STANLEY заявил, что воссоединение оригинального состава KISS невозможно

17 июл 2021 : 		 KISS планируют выпустить NFT
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|||| 1 ноя 2021

BRUCE KULICK присоединился к KISS



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BRUCE KULICK присоединился к KISS в рамках выступления в "Kiss Kruise X" и исполнил два трека: "Tears Are Falling" и "Heaven's On Fire".

KISS Rejoined By BRUCE KULICK For Two Songs On



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КомментарииСкрыть/показать 4 )

YNWA


1 ноя 2021, 17:25		Лучший гитарист, что был у Kiss.

Санчез


1 ноя 2021, 17:46		YNWA, а че не Эйс Фрейли

Санчез


1 ноя 2021, 17:46		По сабжу: Могли бы отдельный ему микрофон выделить, жыдобы

YNWA


1 ноя 2021, 18:33		Санчез, потому что Кулик пижже пилит)


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