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Kiss

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|||| 31 май 2021

PAUL STANLEY помнит критическую статью 47-летней давности



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PAUL STANLEY не забыл о той статье, которую обозреватель Seattle Times Патрик Макдональд написал о группе в 1974 году.

Макдональд посетил выступление KISS 25 мая 1974 года в Paramount Northwest, где группа выступала вместе с MANFRED MANN и SAVOY BROWN. В своей рецензии, которая была опубликована двумя днями позже, Макдональд назвал KISS «очень пафосной сверкающей группой, которая пытается компенсировать театральностью то, чего ей не хватает в музыкальном плане», и окрестил их выступление «забавной рок-феерией», в то время как песни были названы «исключительно дебильными... состоящими из серии простых аккордов, которые может выучить любой ребёнок, и текстов, которые существуют потому, что они рифмуются». Далее он продолжил: «Я надеюсь, что четыре парня, входящие в состав группы, чьи имена не имеют значения, откладывают деньги на будущее. Ближайшее будущее, потому что KISS долго не просуществуют».

Stanley поделился выдержкой из этой статьи и подписал это так:

«С каждым годом это становится всё смешнее. И джентльмену, который написал это "пророчество"... Я надеюсь, что в 1974 году ВЫ откладывали деньги на будущее. Нелегко быть безработным критиком».

Макдональд ушёл на пенсию в 2008 году и свой уход прокомментировал так:

«Что я буду делать дальше? Конечно же, 'm going to rock 'n' roll all night and party every day!»

PAUL STANLEY Still Remembers A Bad KISS Review From 47 Years Ago



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КомментарииСкрыть/показать 6 )

resetius


31 май 2021, 20:49		Патрик Макдональд прав. Если бы не их имидж и так называемые "шоу", то они нахер никому не нужны были.

olly71


31 май 2021, 21:34		критик был прав песни дебильные и примитивные . Но штук пять было действительно классных

gravitgroove


31 май 2021, 21:38		Были бы типа Sweet по популяpности.

Имидж вообще многое pешает, будь то Клаус Номи или какие-нибудь Mayhem, никому ненужные до фоток в коpпcпейнте.

LU777


31 май 2021, 23:02		KISS «очень пафосной сверкающей группой, которая пытается компенсировать театральностью то, чего ей не хватает в музыкальном плане»,

Поддерживаю :-)

andrey_paranoid


31 май 2021, 23:23		Слова этого критика актуальный и полвека спустя. Только в прогнозах востребованности этого шоу ошибся.

resetius


31 май 2021, 23:54		Ну так пипл любое говно готов схавать. У того же, прости господи, моргенштейна миллионы просмотров на ютюбе. Отсюда вывод -- чем говно сильнее воняет тем активней пипл его хавает и тем больше добавки просит. Поэтому популярность и непотопляемость таких фриков как кисс не удивляет.


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