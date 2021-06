31 май 2021



PAUL STANLEY помнит критическую статью 47-летней давности



PAUL STANLEY не забыл о той статье, которую обозреватель Seattle Times Патрик Макдональд написал о группе в 1974 году.



Макдональд посетил выступление KISS 25 мая 1974 года в Paramount Northwest, где группа выступала вместе с MANFRED MANN и SAVOY BROWN. В своей рецензии, которая была опубликована двумя днями позже, Макдональд назвал KISS «очень пафосной сверкающей группой, которая пытается компенсировать театральностью то, чего ей не хватает в музыкальном плане», и окрестил их выступление «забавной рок-феерией», в то время как песни были названы «исключительно дебильными... состоящими из серии простых аккордов, которые может выучить любой ребёнок, и текстов, которые существуют потому, что они рифмуются». Далее он продолжил: «Я надеюсь, что четыре парня, входящие в состав группы, чьи имена не имеют значения, откладывают деньги на будущее. Ближайшее будущее, потому что KISS долго не просуществуют».



Stanley поделился выдержкой из этой статьи и подписал это так:



«С каждым годом это становится всё смешнее. И джентльмену, который написал это "пророчество"... Я надеюсь, что в 1974 году ВЫ откладывали деньги на будущее. Нелегко быть безработным критиком».



Макдональд ушёл на пенсию в 2008 году и свой уход прокомментировал так:



«Что я буду делать дальше? Конечно же, 'm going to rock 'n' roll all night and party every day!»







+2 -0



( 6 ) просмотров: 1275