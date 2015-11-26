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Kiss

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Вокалист KISS: «Мы не можем продолжать так вечно»



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Вокалист KISS Paul Stanley в недавнем интервью в очередной раз коснулся прощального тура коллектива:

«Тур "End Of The Road" был потрясающим в том плане, что нам удалось организовать всё с использованием более высоких технологий, чем раньше бывало на наших концертах.

Послушайте, неважно, кого вы увидите в туре, — группы или артистов; кого бы вы ни посетили, вы увидите шоу KISS. Потому что ДНК KISS есть во всём, что делается сейчас. Так что для нас это действительно вопрос того, чтобы всегда оставлять свой след. У вас всегда может быть шоу типа KISS, но вы не получите самих KISS. И я считаю, что это большая разница.

Мы действительно на пике нашей игры, и сейчас самое подходящее время — я не знаю, как лучше сказать — может, сделать победный круг и насладиться видом мира со всеми зрителями, которые сделали всё это возможным. Вроде как отпраздновать то, какой была эта группа, какими фанаты были для нас, и какими мы были для них».

Относительно того, что это будет последняя возможность для фанатов увидеть выступление KISS вживую, Paul заметил:

«Послушайте, если бы мы были одеты в футболки и джинсы, мы могли бы играть, когда нам будет 90 с лишним. Но мы носим более 40 фунтов снаряжения и бегаем, как в олимпийском марафоне. Так что просто невозможно продолжать делать это так, как мы это делаем.

Послушайте, когда что-то заканчивается, люди склонны говорить: "Если бы я только знал..." Ну теперь люди знают, явка была не только отличной, но и шоу были феноменальными, и рецензии были отличными. И это был действительно особенный вечер для всех нас. Своего рода благодарность тем, кто был нам верен, и кто поддерживал нас. Ну а те, кто видят нас впервые... Было много таких, кто говорит: "Боже, как жаль, что я не присоединился к вечеринке раньше!"»

PAUL STANLEY On Why





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