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*Барабанщик ANTHRAX: «Новый альбом — кульминация эпох, идей и... 37
*MAX CAVALERA об исполнении Chaos A.D. 32
*Легендарный продюсер SCOTT BURNS: «Дэт-металл многие восприн... 27
*Зрители фестиваля Download с интересом наблюдали за действие... 26
*Новое видео HANSEN 18
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Metallica

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Профессиональное видео с выступления METALLICA



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Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось третьего июня на Stadio Renato Dall'Ara, Bologna, Italy, доступно для просмотра ниже:

Creeping Death
For Whom the Bell Tolls
Cyanide
King Nothing
72 Seasons
The Unforgiven
Fuel
Kirk and Rob Doodle ("Ken il Guerriero" by Spectra)
The Day That Never Comes
Wherever I May Roam
Nothing Else Matters
Sad but True
One
Seek & Destroy
Master of Puppets
Enter Sandman






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