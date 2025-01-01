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*Видео полного выступления AC/DC 31
*Пошел бы GARY HOLT в METALLICA? Да ну.... 28
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Место КК в группе за ним навечно!» 24
*Лидер GHOST о запрете телефонов на концертах 22
*Почему JUDAS PRIEST не исполняют песни Ripper'a? 22
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Metallica

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METALLICA пожертвовала $40,000 голодающим Торонто



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Группа METALLICA пожертвовала 40 000 долларов продовольственному банку Daily Bread в Торонто, Онтарио, Канада, через фонд группы All Within My Hands (AWMH). Эти столь необходимые средства помогут организации накормить канадцев в условиях усугубляющегося в городе кризиса голода.

«Мы хотим от всей души поблагодарить участников группы Metallica за это невероятно щедрое пожертвование», — говорит Нил Хетерингтон, генеральный директор продовольственного банка Daily Bread. «Сейчас очень многие испытывают трудности, и эти средства помогут поддержать клиентов продовольственного банка, так как кризис голода в нашем городе достиг рекордного уровня. Этот подарок имеет еще большее значение, учитывая, что группа уже не раз жертвовала на нужды Daily Bread».

В Торонто наблюдается беспрецедентный рост числа людей, страдающих от недостатка продовольствия, настолько, что в декабре город объявил эту проблему чрезвычайным положением. Согласно отчету «2024 Who's Hungry», более чем каждый десятый житель Торонто прибегает к услугам продовольственных банков — в два раза больше, чем всего за два года до этого. Совсем недавно, с января по март 2025 года, продовольственные банки, входящие в организацию Daily Bread, посетили 903 350 клиентов — в четыре раза больше, чем за тот же период в 2020 году (215 748).

«Узнав о том, что в Торонто повсеместно отсутствует продовольственная безопасность, мы узнали, как много людей сталкиваются с необходимостью принимать трудные решения и нуждаются в помощи», — говорит Рене Ричардсон, директор по благотворительности AWMH. «Мы признательны Daily Bread за то, что они могут помочь многим семьям».




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