сегодня



METALLICA не против выступить в Сфере



В рамках недавнего интервью у гитариста METALLICA спросили, не рассматривала ли METALLICA возможность выступить в Сфере в Лас-Вегасе, зале на 17 600 человек:



«О, черт возьми, да! Это отличный пример того, как меняются места проведения мероприятий. Это использование современных технологий в полной мере, чтобы действительно поднять уровень производства и развлечений, подключить искусственный интеллект и сделать это сумасшедшим зрелищем».



Массивная сферическая площадка, известная своими иммерсивными развлекательными мероприятиями, включая концерты и фильмы, оснащенная современным круговым экраном с разрешением 16K и мощной звуковой системой, расположена рядом с Venetian Resort и Wynn Las Vegas недалеко от Лас-Вегас-Стрип.



В Сфере уже побывали легендарные рокеры, в том числе U2, PHISH, DEAD & COMPANY и THE EAGLES.







+0 -0



( 1 ) просмотров: 333

