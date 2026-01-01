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*Легендарный продюсер SCOTT BURNS: «Дэт-металл многие восприн... 45
*TIM “RIPPER” OWENS: «Есть причина, почему IRON MAIDEN играют... 25
*Гитарист LIMP BIZKIT: «Сейчас мы популярнее, чем раньше» 24
*Барабанщик ANTHRAX повредил руку 23
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Metallica

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Фонд METALLICA пожертвовал $100 тысяч на помощь пострадавшим от землетрясения в Венесуэле



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Благотворительный фонд METALLICA All Within My Hands выделил 100 тысяч долларов на ликвидацию последствий разрушительного землетрясения в Венесуэле. Средства будут переданы давнему партнеру фонда — организации Direct Relief.

24 июня Венесуэлу потрясли два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5, произошедшие с интервалом менее минуты. С тех пор было зафиксировано более 600 афтершоков, которые серьезно осложняют спасательные работы и усиливают тревогу среди людей, оставшихся без крова.

Масштабы катастрофы пока окончательно не установлены. Уже через три дня после стихийного бедствия пропавшими без вести числились более 68 тысяч человек, а официальное число погибших превысило две тысячи. По данным Организации Объединенных Наций, последствия землетрясения могли затронуть до 6,8 миллиона жителей Венесуэлы — многие лишились жилья, доступа к электроэнергии и питьевой воде. Предварительный спутниковый анализ NASA показывает, что повреждены или полностью разрушены почти 60 тысяч зданий. Венесуэльское отделение Красного Креста ожидает, что в течение ближайших двух лет помощь потребуется как минимум 300 тысячам человек.

Работая совместно с региональными и местными службами, Direct Relief организует поставки экстренной медицинской помощи и поддерживает поисково-спасательные операции. Организация уже выделила финансирование для отправки в Венесуэлу испанской поисково-спасательной службы Bomberos Unidos Sin Fronteras (BUSF). Кроме того, она готовит партии наиболее востребованных после подобных катастроф медицинских грузов: аптечки первой помощи, средства гигиены для семей, оставшихся без жилья, препараты для лечения травм, а также лекарства для людей с хроническими заболеваниями, которые могут лишиться привычной медицинской помощи.

Пожертвование в размере 100 тысяч долларов от All Within My Hands позволит Direct Relief оперативно реагировать на новые запросы о помощи по мере поступления информации из пострадавших районов.

Фонд All Within My Hands (AWMH) был основан участниками METALLICA и менеджментом коллектива в 2017 году. Его деятельность направлена на развитие устойчивых местных сообществ через поддержку профессионального образования, борьбу с голодом и финансирование других жизненно важных социальных инициатив. Все административные расходы фонд берет на себя, поэтому 100% пожертвований направляются непосредственно на благотворительные проекты.

На сегодняшний день All Within My Hands выделил 19 миллионов долларов на программы профессионального и технического образования в рамках инициативы Metallica Scholars Initiative, 8,8 миллиона долларов — на борьбу с нехваткой продовольствия и еще 6,2 миллиона долларов — на ликвидацию последствий стихийных бедствий и поддержку других социально значимых проектов по всему миру.




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