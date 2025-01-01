Arts
Новости
Барабанщик METALLICA дал совет молодым музыкантам



zoom
9 октября на кинофестивале Mill Valley Film Festival был представлен документальный фильм «Metallica Saved My Life», посвящённый тому, как группа из Сан-Франциско изменила жизнь своих поклонников. Показ фильма состоялся в кинотеатре Sequoia Cinema в Милл-Вэлли, Калифорния. Барабанщик METALLICA Lars Ulrich и режиссёр «Metallica Saved My Life» Jonas Åkerlund приняли участие в беседе после показа.

На вопрос, какой совет он дал бы молодым артистам, которые хотят пойти по стопам METALLICA, Lars ответил:

«Не сдавайтесь. Будьте сосредоточенными. Я всегда помню о 10 000 часах практики — это всегда у меня в голове. Вы должны посвятить любимому занятию время. Есть много разных способов использовать время — в виде чтения книг, обучения или чего-то ещё. Но вы также можете буквально играть на гитаре, барабанах или тому подобном и слушать. Нет правильного или неправильного пути.

Совершенно очевидно, что любому делу нужно посвящать время. Независимо от того, снимаете ли вы фильмы, организуете кинофестивали или занимаетесь чем-то ещё, для этого нужно время. А ещё нужно быть честным с собой в отношении своих мотивов. Опять же, нет правильных или неправильных мотивов. Вы хотите играть музыку, потому что в вас горит страсть? Вы хотите играть музыку, чтобы стать знаменитым? Вы хотите играть музыку, чтобы разбогатеть? В этом нет ничего плохого или неправильного. Но не обманывайте себя насчёт своих мотивов, потому что это также приведёт вас туда, куда вы хотите, с меньшим количеством развилок на пути или препятствий».




просмотров: 77

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
