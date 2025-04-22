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*Новый фильм от METALLICA 39
*DORO PESCH получила награду 39
*Лидер ICED EARTH: «Нашу страну давно захватили!» 38
*Видео полного выступления AC/DC 29
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Metallica

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JASON NEWSTED: «Пожалуй, METALLICA сейчас лучшая концертная группа в Америке»



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JASON NEWSTED, который в июле даст два благотворительных концерта в легендарном зале Hosmer Auditorium Музея искусств Эверсона в Сиракузах, штат Нью-Йорк, рассказал 9 WSYR-TV о своей бывшей группе, которая недавно выступила в JMA Wireless Dome. На вопрос о том, что такое концерт METALLICA для тех, кто никогда не видел живых выступлений группы, он ответил:  

«Да, давненько METALLICA не выступала в Сиракузах. Я был с ними там, кажется, в 1996-м, это был последний раз, когда мы там выступали. Они вместе уже 44 года. За их плечами тысячи концертов. Я считаю, что, пожалуй, METALLICA сейчас лучшая концертная группа в Америке. Они выкладываются по полной каждый раз, и я знаю, что на этот раз постановка будет самой невероятной на сегодняшний день. Так что надевайте свои танцевальные туфли».

Что касается его предстоящих концертов в Эверсоне, которые будут проходить под названием «Jason Newsted & Friends», он сказал:

«Последние 20 лет или около того я даю благотворительные концерты. Я выбираю шесть или восемь мероприятий в год, и обычно они связаны с молодёжными, художественными и музыкальными программами. В начале 2000-х я начал с программы под названием "Little Kids Rock". Сейчас она называется "Music Will". Благодаря нам тысячи инструментов попали в руки детей. Я с этого начинал, и с тех пор я направляю все свои силы на то, чтобы приобщить детей к искусству и музыке, дать им в руки инструменты и кисти».




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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22 апр 2025
Klawd Air
Ой, да ладно, есть команды, которые выкладываются как минимум не меньше, а как максимум намного хлеще, чем Метла. Ох уж этот пеар и вынужденная солидарность музыкантов.
22 апр 2025
Gustaff
Klawd Air, А кто? Просто, интересно.
22 апр 2025
Вашингтон Ирвинг
Klawd Air, не, вполне может быть, что они реально для своих возможностей выкладываются на 100%. Другое дело, что 100% Ульриха и Хэммета в абсолютном отношении уступают многим музыкантам
22 апр 2025
B
Bumba Records
Да они всегда с настроением играют. Это отличительная черта групп из 80-ых. Не выходить на сцену с "тухлой рожей". В настроении они никому не уступят. 

















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