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JASON NEWSTED: «Пожалуй, METALLICA сейчас лучшая концертная группа в Америке»



JASON NEWSTED, который в июле даст два благотворительных концерта в легендарном зале Hosmer Auditorium Музея искусств Эверсона в Сиракузах, штат Нью-Йорк, рассказал 9 WSYR-TV о своей бывшей группе, которая недавно выступила в JMA Wireless Dome. На вопрос о том, что такое концерт METALLICA для тех, кто никогда не видел живых выступлений группы, он ответил:



«Да, давненько METALLICA не выступала в Сиракузах. Я был с ними там, кажется, в 1996-м, это был последний раз, когда мы там выступали. Они вместе уже 44 года. За их плечами тысячи концертов. Я считаю, что, пожалуй, METALLICA сейчас лучшая концертная группа в Америке. Они выкладываются по полной каждый раз, и я знаю, что на этот раз постановка будет самой невероятной на сегодняшний день. Так что надевайте свои танцевальные туфли».



Что касается его предстоящих концертов в Эверсоне, которые будут проходить под названием «Jason Newsted & Friends», он сказал:



«Последние 20 лет или около того я даю благотворительные концерты. Я выбираю шесть или восемь мероприятий в год, и обычно они связаны с молодёжными, художественными и музыкальными программами. В начале 2000-х я начал с программы под названием "Little Kids Rock". Сейчас она называется "Music Will". Благодаря нам тысячи инструментов попали в руки детей. Я с этого начинал, и с тех пор я направляю все свои силы на то, чтобы приобщить детей к искусству и музыке, дать им в руки инструменты и кисти».







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