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Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 11 июня на Puskás Aréna, Budapest, Hungary, доступно для просмотра ниже:



Creeping Death

Harvester of Sorrow

Of Wolf and Man

The Memory Remains (with extended band outro)

72 Seasons

If Darkness Had a Son

Kirk and Rob Doodle (Pokolgép's "Totális Metál")

The Day That Never Comes

Cyanide

Orion

Nothing Else Matters

Sad but True

Battery

Fuel

Seek & Destroy

Master of Puppets 72 SeasonsIf Darkness Had a SonKirk and Rob Doodle (Pokolgép's "Totális Metál")The Day That Never ComesCyanideNothing Else MattersSad but TrueBatteryFuelSeek & DestroyMaster of Puppets http://www.metallica.com











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