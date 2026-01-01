Видео полного выступления METALLICA'88



Группа METALLICA продолжает баловать своих поклонников записями полных выступлений и на этот раз опубликовала запись выступления в The Troubadour, West Hollywood, CA, состоявшегося 24 мая 1988 года:



Creeping Death

For Whom the Bell Tolls

Welcome Home (Sanitarium)

The Four Horsemen

Whiplash

Fade to Black

Seek & Destroy

Master of Puppets



Encore:

Last Caress (Misfits cover) (preceded by You Really Got Me/Highway Star/Run to the Hills jam)

Am I Evil? (Diamond Head cover) (half)

Battery (w/ Damage, Inc. intro)



Encore 2:

Harvester of Sorrow (preceded by 'London Dungeon' 1-minute snippet)

Leper Messiah

Blitzkrieg (Blitzkrieg cover) (preceded by "Sleeping Village" jam)







