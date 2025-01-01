сегодня



Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось восьмого ноября на Marvel Stadium, Melbourne, Australia, доступно для просмотра ниже:





Creeping Death

For Whom the Bell Tolls

Fuel

The Memory Remains (with extended band outro)

The Unforgiven

Wherever I May Roam

Kirk and Rob Doodle (The Living End's "Prisoner of Society" and intro music of INXS' "Don’t Change")

The Day That Never Comes

Moth Into Flame

Sad but True

Nothing Else Matters

Seek & Destroy

Lux Æterna

Master of Puppets

One

