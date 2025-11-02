сегодня



Мастер-класс от продюсера METALLICA



FLEMMING RASMUSSEN, человек, продюсировавший такие пластинки METALLICA как "Ride The Lightning", "Master Of Puppets" и "…And Justice for All", совместно с ToneGodz, выпустит беспрецедентный онлайн-мастер-класс, рассказывающий о том, как именно создавались некоторые из самых влиятельных метал-пластинок в истории.



На протяжении 15 часов подробных уроков он будет знакомить зрителей с полным процессом записи, микширования и продюсирования, который определил золотую эру METALLICA.



Мастер-класс ToneGodz предлагает редкую информацию не только фанатам, но и продюсерам, инженерам и музыкантам, которые хотят понять, как создавались эти мелодии. Серия включает в себя:



* Эксклюзивные записи сессий с оригинальных записей METALLICA



* Подробные технологии продюсирования и рабочие процессы, используемые в Sweet Silence Studios



* Пошаговые инструкции по сведению, в которых Flemming объясняет решения, трек за треком



* Истории, которые раньше не были рассказаны



Пользовательские IR-пакеты и сэмплы ударных, созданные лично Rasmussen'ом



Zack Elekes, соучредитель ToneGodz: "Это больше, чем мастер-класс — это часть истории металла. Мы хотели сохранить и поделиться правдивой историей создания этих альбомов, рассказанной человеком, который сформировал их звучание".







