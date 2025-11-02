Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 47
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 39
*MEGADETH записали кавер-версию METALLICA 28
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 27
*Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец» 24
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 47
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 39
*MEGADETH записали кавер-версию METALLICA 28
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 27
*Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец» 24
[= ||| все новости группы



*

Metallica

*



2 ноя 2025 : 		 Мастер-класс от продюсера METALLICA

30 окт 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

28 окт 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

25 окт 2025 : 		 Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justice For All"

23 окт 2025 : 		 Гитарист METALLICA о "Kirk Hammett The Collection: Live"

21 окт 2025 : 		 Барабанщик METALLICA о поразившей его песне DEEP PURPLE

20 окт 2025 : 		 METALLICA выступила на благотворительном концерте

19 окт 2025 : 		 Барабанщик METALLICA дал совет молодым музыкантам

16 окт 2025 : 		 Вокалист METALLICA почтил память Эдди Мани

13 окт 2025 : 		 Кавер-версия METALLICA от BROKEN PEACH

13 окт 2025 : 		 Барабанщик METALLICA: «Удивительно, что наша музыка по-прежнему для многих актуальна»

6 окт 2025 : 		 Арабская версия хита METALLICA

28 сен 2025 : 		 Новые фигурки METALLICA

13 сен 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

11 сен 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

29 авг 2025 : 		 Музыканты METALLICA почтили память Оззи

27 авг 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA'95

25 авг 2025 : 		 Барабанщик METALLICA: «Made In Japаn лучший хард-рок-концертник»

10 авг 2025 : 		 METALLICA уже встречалась насчет выступлений в Сфере

7 авг 2025 : 		 METALLICA готова выступить в Сфере

4 авг 2025 : 		 BOB ROCK защищает Load и Reload METALLICA

20 июл 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

18 июл 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

17 июл 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

16 июл 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

9 июл 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Мастер-класс от продюсера METALLICA



zoom
FLEMMING RASMUSSEN, человек, продюсировавший такие пластинки METALLICA как "Ride The Lightning", "Master Of Puppets" и "…And Justice for All", совместно с ToneGodz, выпустит беспрецедентный онлайн-мастер-класс, рассказывающий о том, как именно создавались некоторые из самых влиятельных метал-пластинок в истории.

На протяжении 15 часов подробных уроков он будет знакомить зрителей с полным процессом записи, микширования и продюсирования, который определил золотую эру METALLICA.

Мастер-класс ToneGodz предлагает редкую информацию не только фанатам, но и продюсерам, инженерам и музыкантам, которые хотят понять, как создавались эти мелодии. Серия включает в себя:

* Эксклюзивные записи сессий с оригинальных записей METALLICA

* Подробные технологии продюсирования и рабочие процессы, используемые в Sweet Silence Studios

* Пошаговые инструкции по сведению, в которых Flemming объясняет решения, трек за треком

* Истории, которые раньше не были рассказаны

Пользовательские IR-пакеты и сэмплы ударных, созданные лично Rasmussen'ом

Zack Elekes, соучредитель ToneGodz: "Это больше, чем мастер-класс — это часть истории металла. Мы хотели сохранить и поделиться правдивой историей создания этих альбомов, рассказанной человеком, который сформировал их звучание".




Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

2 ноя 2025
R
R0ck_N_R0lla
Здесь круто платят, я не хочу съезжать,
ставлю бас на минимум, на Ньюстеда плевать
просмотров: 192

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом