сегодня



Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, состоявшегося шестого июня на Raymond James Stadium, Tampa, FL, USA, доступно для просмотра ниже:



Creeping Death

Harvester of Sorrow

Leper Messiah

King Nothing

72 Seasons

If Darkness Had a Son

Kirk and Rob Doodle (“Jalapeño Jam” and "Sleepwalk My Life Away")

The Day That Never Comes

Cyanide

Orion (Dedicated to Cliff Burton)

Nothing Else Matters

Sad but True

Blackened

Fuel

Seek & Destroy

Master of Puppets If Darkness Had a SonKirk and Rob Doodle (“Jalapeño Jam” and "Sleepwalk My Life Away")The Day That Never ComesCyanideOrion (Dedicated to Cliff Burton)Nothing Else MattersSad but TrueBlackenedFuelSeek & DestroyMaster of Puppets







+1 -0



просмотров: 153