Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер MEGADETH: «Люди не должны слушать звезд с их призывами... 33
*Вокалист SEPULTURA: «Когда Eloy сказал, что уходит, это был ... 31
*Бывший басист METALLICA: «Не считаю, что "Justice" надо пере... 29
*NICKO MCBRAIN о Blaze и возвращении Bruce'a в IRON MAIDEN 27
*Лидер APOCALYPTICA: «Да нормальный St.Anger альбом, ну!» 24
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер MEGADETH: «Люди не должны слушать звезд с их призывами... 33
*Вокалист SEPULTURA: «Когда Eloy сказал, что уходит, это был ... 31
*Бывший басист METALLICA: «Не считаю, что "Justice" надо пере... 29
*NICKO MCBRAIN о Blaze и возвращении Bruce'a в IRON MAIDEN 27
*Лидер APOCALYPTICA: «Да нормальный St.Anger альбом, ну!» 24
[= ||| все новости группы



*

Metallica

*



21 май 2026 : 		 Видео полного выступления METALLICA'92

20 май 2026 : 		 Черновое видео METALLICA

15 май 2026 : 		 Бывший басист METALLICA: «Не считаю, что "Justice" надо пересводить»

13 май 2026 : 		 METALLICA сыграли Zorba's Dance

12 май 2026 : 		 Видео полного выступления METALLICA'88

7 май 2026 : 		 JASON NEWSTED представляет альбом METALLICA

6 май 2026 : 		 METALLICA в акустике

28 апр 2026 : 		 Новый бокс-сет METALLICA выйдет летом

28 апр 2026 : 		 METALLICA почтила память дирижера

20 апр 2026 : 		 Студийное видео METALLICA

8 апр 2026 : 		 PEPPER KEENAN о провале прослушивания в METALLICA

5 апр 2026 : 		 METALLICA пожертвовала $125,000 в помощь Гавайям

17 мар 2026 : 		 Фронтмен METALLICA сделал предложение своей даме сердца

11 мар 2026 : 		 Новых концертов в Сфере METALLICA не планирует

9 мар 2026 : 		 METALLICA добавила еще десять концертов в Сфере

3 мар 2026 : 		 METALLICA добавила еще шесть концертов в Сфере

25 фев 2026 : 		 Восемь вечеров с METALLICA в Сфере

9 фев 2026 : 		 Профессиональное видео полного выступления METALLICA'14

4 фев 2026 : 		 Кавер-версия METALLICA от FULL METAL ORCHESTRA

2 фев 2026 : 		 METALLICA сотрудничает с DR. MARTENS

1 фев 2026 : 		 DAVE MUSTAINE: «Я написал эту песню METALLICA, теперь я ее записал!»

29 янв 2026 : 		 DAVE MUSTAINE поговорил с лидером METALLICA, и...

15 янв 2026 : 		 METALLICA почти договорилась на Сферу

31 дек 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления METALLICA '08

24 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

23 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Видео полного выступления METALLICA'92



zoom
Группа METALLICA продолжает баловать своих поклонников записями полных выступлений и на этот раз опубликовала запись выступления в Riverbend Music Center, Cincinnati, OH'92:

0:00 Kirk Intro
1:10 Lars-xl Rose
3:14 Larsypoo's movie thing (includes tapes of Roam, Orion, To Live Is to Die, Battery, Blackened)
11:24 Creeping Death
18:55 Harvester of Sorrow
25:21 Fade to Black
33:22 SAD BUT TRUUUEEEEAAAAHHH
39:00 Wherever I May Roam
46:14 Of Wolf and Man
50:13 For Whom the Bell Tolls
56:29 The Unforgiven
1:03:55 The Shortest Straw (highlight)
1:10:15 Beer time
1:12:49 My Friend of Misery jam
1:14:30 Bass Solo
1:19:10 Jason and Kirk's doodle (?)
1:21:55 Guitar Solo (1:22:45 C. Gounod — Funeral March of a Marionette, the 'Alfred Hitchcock Presents' theme)
1:24:51 (1:25:26) One (missing footage until final harmony section/guitar battle)
1:34:08 Master of Puppets (short version)
1:37:46 Seek and Destroy (extremely long version)
1:53:25 Whiplash
1:58:39 Nothing Else Matters
2:05:09 Enter Sandman
2:11:32 Last Caress
2:12:52 Am I Evil? (short version)
2:17:45 Damage, Inc. (2:21:07 double kick!)
2:22:31 THANK YOU




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

21 май 2026
H
HLL
абажаю эту эру концертов в 90х где Seek and Destroy так играли!
просмотров: 154

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом