Видео полного выступления METALLICA'92



Группа METALLICA продолжает баловать своих поклонников записями полных выступлений и на этот раз опубликовала запись выступления в Riverbend Music Center, Cincinnati, OH'92:



0:00 Kirk Intro

1:10 Lars-xl Rose

3:14 Larsypoo's movie thing (includes tapes of Roam, Orion, To Live Is to Die, Battery, Blackened)

11:24 Creeping Death

18:55 Harvester of Sorrow

25:21 Fade to Black

33:22 SAD BUT TRUUUEEEEAAAAHHH

39:00 Wherever I May Roam

46:14 Of Wolf and Man

50:13 For Whom the Bell Tolls

56:29 The Unforgiven

1:03:55 The Shortest Straw (highlight)

1:10:15 Beer time

1:12:49 My Friend of Misery jam

1:14:30 Bass Solo

1:19:10 Jason and Kirk's doodle (?)

1:21:55 Guitar Solo (1:22:45 C. Gounod — Funeral March of a Marionette, the 'Alfred Hitchcock Presents' theme)

1:24:51 (1:25:26) One (missing footage until final harmony section/guitar battle)

1:34:08 Master of Puppets (short version)

1:37:46 Seek and Destroy (extremely long version)

1:53:25 Whiplash

1:58:39 Nothing Else Matters

2:05:09 Enter Sandman

2:11:32 Last Caress

2:12:52 Am I Evil? (short version)

2:17:45 Damage, Inc. (2:21:07 double kick!)

2:22:31 THANK YOU







