Новости
METALLICA уже встречалась насчет выступлений в Сфере



Басист METALLICA Robert Trujillo в интервью "Trunk Nation With Eddie Trunk" ответил на вопрос, что он думает о выступлении в Сфере в Лас-Вегасе:

«Я еще не был там и не испытывал на себе. Мне это нравится. Для меня это загадка. Потому что все, кого я знаю, посетили его, и они такие: "Боже мой. Это невероятно". И мне все это нравится. Мне нравится визуальный опыт. Мы говорили об этом, мы встречались, у нас были встречи по этому поводу. И я уже думаю: «Представьте себе это, представьте себе то», потому что музыка METALLICA невероятно визуальна. Я к тому, что представьте себе такую песню, как «Orion», и что вы можете с ней сделать. Возможности безграничны. Так что для меня это как сбывшаяся мечта.

Посмотрим, что из этого выйдет. Я знаю, что мы уже обсуждаем это, и надеюсь, что это произойдет. И то, что барабанщик METALLICA Lars [Ulrich] вчера говорил об этом на «'The] Howard Stern [Show]» — это здорово. Это значит, что работа идет полным ходом.

В последнее время мы столько всего пережили. Происходит столько всего, что иногда ты встречаешься по этому поводу, а потом вдруг случается что-то еще, и ты уже в другом режиме, в третьем режиме и так далее. Но это определенно то, что мы хотим сделать, и мы в восторге от идеи, поэтому нам просто нужно подождать и посмотреть, как и когда мы сможем это сделать... Ни одна группа тяжелого рока еще не выступала в Sphere, а с нашей музыкой связана большая история, и я думаю, что в этом есть потенциал для большого визуального продвижения. И я не могу дождаться, чтобы стать частью процесса. Так что посмотрим, что из этого выйдет»




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом