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METALLICA выступит на Гран-При Абу-Даби



Группа METALLICA сообщила о том, что выступит на Гран-При Формулы 1 в Абу-Даби шестого декабря после квалификаций. Кроме того, третьего декабря коллектив впервые приедет в Бахрейн.





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