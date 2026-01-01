сегодня



METALLICA установила рекорд в Германии



По сообщению The Berliner, METALLICA отыграла самый крупный стадионный концерт в Германии — это случилось тридцатого мая в Берлине на олимпийском стадионе, который посетили 94 000 фанатов. Ранее рекорд принадлежал U2, которые в 2009 на этой же площадке собрали чуть более 90000 человек. Обычно максимальная вместимость стадиона установлена примерно на 72 000 человек.



«Вечер за вечером, город за городом #MetallicaFamily даёт жару! Вчера более 94 000 из вас помогли побить рекорд самого масштабного концерта в истории Olympiastadion. Спасибо!»



Девятого мая METALLICA установила рекорд в Греции, собрав в Афинах более 90 000 фанатов. В августе 2023 на двух концертах в Лос-Анджелесе коллектив собрал по 78 000 человек на каждом из двух дней, что позволило побить результаты Тейлор Свифт.







+0 -0



просмотров: 89

