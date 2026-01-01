Новости
*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 55
*MICHAEL SWEET: «Не люблю я эту вашу METALLICA!» 45
*Вокалист BEARTOOTH: «Я гордый Г**!» 31
*Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN 28
*MARK MORTON: «Не странно ли, что за 25 лет так никого и не п... 26
2 июн 2026 : 		 METALLICA установила рекорд в Германии

1 июн 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

31 май 2026 : 		 Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN

30 май 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

29 май 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

28 май 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

27 май 2026 : 		 Участники METALLICA исполнили ACCEPT

27 май 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

26 май 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

25 май 2026 : 		 Концертное видео METALLICA

25 май 2026 : 		 METALLICA исполнила кавер-версию TANKARD

21 май 2026 : 		 Видео полного выступления METALLICA'92

20 май 2026 : 		 Черновое видео METALLICA

15 май 2026 : 		 Бывший басист METALLICA: «Не считаю, что "Justice" надо пересводить»

13 май 2026 : 		 METALLICA сыграли Zorba's Dance

12 май 2026 : 		 Видео полного выступления METALLICA'88

7 май 2026 : 		 JASON NEWSTED представляет альбом METALLICA

6 май 2026 : 		 METALLICA в акустике

28 апр 2026 : 		 Новый бокс-сет METALLICA выйдет летом

28 апр 2026 : 		 METALLICA почтила память дирижера

20 апр 2026 : 		 Студийное видео METALLICA

8 апр 2026 : 		 PEPPER KEENAN о провале прослушивания в METALLICA

5 апр 2026 : 		 METALLICA пожертвовала $125,000 в помощь Гавайям

17 мар 2026 : 		 Фронтмен METALLICA сделал предложение своей даме сердца

11 мар 2026 : 		 Новых концертов в Сфере METALLICA не планирует

9 мар 2026 : 		 METALLICA добавила еще десять концертов в Сфере
METALLICA установила рекорд в Германии



По сообщению The Berliner, METALLICA отыграла самый крупный стадионный концерт в Германии — это случилось тридцатого мая в Берлине на олимпийском стадионе, который посетили 94 000 фанатов. Ранее рекорд принадлежал U2, которые в 2009 на этой же площадке собрали чуть более 90000 человек. Обычно максимальная вместимость стадиона установлена примерно на 72 000 человек.

«Вечер за вечером, город за городом #MetallicaFamily даёт жару! Вчера более 94 000 из вас помогли побить рекорд самого масштабного концерта в истории Olympiastadion. Спасибо!»

Девятого мая METALLICA установила рекорд в Греции, собрав в Афинах более 90 000 фанатов. В августе 2023 на двух концертах в Лос-Анджелесе коллектив собрал по 78 000 человек на каждом из двух дней, что позволило побить результаты Тейлор Свифт.




