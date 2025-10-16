Arts
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*

Metallica

*



16 окт 2025 : 		 Вокалист METALLICA почтил память Эдди Мани

13 окт 2025 : 		 Кавер-версия METALLICA от BROKEN PEACH

13 окт 2025 : 		 Барабанщик METALLICA: «Удивительно, что наша музыка по-прежнему для многих актуальна»

6 окт 2025 : 		 Арабская версия хита METALLICA

28 сен 2025 : 		 Новые фигурки METALLICA

13 сен 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

11 сен 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

29 авг 2025 : 		 Музыканты METALLICA почтили память Оззи

27 авг 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA'95

25 авг 2025 : 		 Барабанщик METALLICA: «Made In Japаn лучший хард-рок-концертник»

10 авг 2025 : 		 METALLICA уже встречалась насчет выступлений в Сфере

7 авг 2025 : 		 METALLICA готова выступить в Сфере

4 авг 2025 : 		 BOB ROCK защищает Load и Reload METALLICA

20 июл 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

18 июл 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

17 июл 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

16 июл 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

9 июл 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

8 июл 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

6 июл 2025 : 		 METALLICA выступила на финальном шоу BLACK SABBATH

4 июл 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

3 июл 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

2 июл 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

1 июл 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

30 июн 2025 : 		 Альбом METALLICA стал первым в Великобритании

29 июн 2025 : 		 LARS ULRICH о «Metallica Saved My Life»
сегодня

Вокалист METALLICA почтил память Эдди Мани



20 февраля 2020 года в рамках концерта в Saban Theater, Beverly Hills, CA, почтил память Эдди Мани, исполнив "Baby Hold On" — профессиональное видео доступно ниже.




16 окт 2025
Red One
Ноты в три попал наверное, во даёт
