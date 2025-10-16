сегодня



Вокалист METALLICA почтил память Эдди Мани



20 февраля 2020 года в рамках концерта в Saban Theater, Beverly Hills, CA, почтил память Эдди Мани, исполнив “Baby Hold On” — профессиональное видео доступно ниже.







