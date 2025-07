сегодня



Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 20 июня на Levi's Stadium, Santa Clara, CA, доступно для просмотра ниже:



Creeping Death

Harvester of Sorrow

Hit the Lights

King Nothing

72 Seasons

If Darkness Had a Son

Kirk and Rob Doodle ("Primo")

The Day That Never Comes (Kirk’s guitar went out near the end of the song)

Cyanide

Orion (Dedicated to Cliff Burton)

Nothing Else Matters

Sad but True

Battery

Fuel (with James “Fixxxer” intro)

Seek & Destroy (with a fan playing the intro count-in on drums)

Master of Puppets Sad but TrueBatteryFuel (with James “Fixxxer” intro)Master of Puppets











+0 -0



просмотров: 82