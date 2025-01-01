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*Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасны... 107
*Видео с прощального выступления BLACK SABBATH 61
*Первое фото нового состава BLACK SABBATH 49
*Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре» 46
*OZZY OSBOURNE: «Это мой последний выход на бис» 33
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Metallica

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21 июн 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

20 июн 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

19 июн 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

18 июн 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

17 июн 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

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Профессиональное видео с выступления METALLICA



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Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 20 июня на Levi's Stadium, Santa Clara, CA, доступно для просмотра ниже:

Creeping Death
Harvester of Sorrow
Hit the Lights
King Nothing
72 Seasons
If Darkness Had a Son
Kirk and Rob Doodle ("Primo")
The Day That Never Comes (Kirk’s guitar went out near the end of the song)
Cyanide
Orion (Dedicated to Cliff Burton)
Nothing Else Matters
Sad but True
Battery
Fuel (with James “Fixxxer” intro)
Seek & Destroy (with a fan playing the intro count-in on drums)
Master of Puppets






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