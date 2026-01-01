Новости
*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 51
*MICHAEL SWEET: «Не люблю я эту вашу METALLICA!» 45
*Вокалист BEARTOOTH: «Я гордый Г**!» 31
*Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN 27
*MARK MORTON: «Не странно ли, что за 25 лет так никого и не п... 26
1 июн 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

31 май 2026 : 		 Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN

30 май 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

29 май 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

28 май 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

27 май 2026 : 		 Участники METALLICA исполнили ACCEPT

27 май 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

26 май 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

25 май 2026 : 		 Концертное видео METALLICA

25 май 2026 : 		 METALLICA исполнила кавер-версию TANKARD

21 май 2026 : 		 Видео полного выступления METALLICA'92

20 май 2026 : 		 Черновое видео METALLICA

15 май 2026 : 		 Бывший басист METALLICA: «Не считаю, что "Justice" надо пересводить»

13 май 2026 : 		 METALLICA сыграли Zorba's Dance

12 май 2026 : 		 Видео полного выступления METALLICA'88

7 май 2026 : 		 JASON NEWSTED представляет альбом METALLICA

6 май 2026 : 		 METALLICA в акустике

28 апр 2026 : 		 Новый бокс-сет METALLICA выйдет летом

28 апр 2026 : 		 METALLICA почтила память дирижера

20 апр 2026 : 		 Студийное видео METALLICA

8 апр 2026 : 		 PEPPER KEENAN о провале прослушивания в METALLICA

5 апр 2026 : 		 METALLICA пожертвовала $125,000 в помощь Гавайям

17 мар 2026 : 		 Фронтмен METALLICA сделал предложение своей даме сердца

11 мар 2026 : 		 Новых концертов в Сфере METALLICA не планирует

9 мар 2026 : 		 METALLICA добавила еще десять концертов в Сфере

3 мар 2026 : 		 METALLICA добавила еще шесть концертов в Сфере
Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 19 мая на Stadion Śląski, Chorzów, Poland, доступно для просмотра ниже:

Creeping Death
For Whom the Bell Tolls
Of Wolf and Man
The Memory Remains (With extended band outro)
Lux Æterna
The Unforgiven
Fuel
Kirk and Rob Doodle (Perfect's "Chcemy być sobą")
The Day That Never Comes
Wherever I May Roam
Nothing Else Matters
Sad but True
One
Seek & Destroy
Master of Puppets
Enter Sandman




