Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 19 мая на Stadion Śląski, Chorzów, Poland, доступно для просмотра ниже:



Creeping Death

For Whom the Bell Tolls

Of Wolf and Man

The Memory Remains (With extended band outro)

Lux Æterna

The Unforgiven

Fuel

Kirk and Rob Doodle (Perfect's "Chcemy być sobą")

The Day That Never Comes

Wherever I May Roam

Nothing Else Matters

Sad but True

One

Seek & Destroy

Master of Puppets

