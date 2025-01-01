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Фрагмент нового релиза METALLICA



Официальное видео с текстом к обновленной версии Ain't My Bitch METALLICA, доступно ниже. Этот трек взят из нового бокс-сета Load, релиз которого намечен на 13 июня.







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