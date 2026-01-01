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Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 21 июня на Aviva Stadium, Dublin, Ireland, доступно для просмотра:



Whiplash

For Whom the Bell Tolls

Ride the Lightning

Until It Sleeps

Lux Æterna

Screaming Suicide

Kirk and Rob Doodle (Ewan MacColl‘s “Dirty Old Town”)

Fade to Black

Wherever I May Roam

The Call of Ktulu

The Unforgiven

Whiskey in the Jar ([traditional] cover) (preceded by "...And Justice For All" tease)

Blackened

Moth Into Flame

One

Enter Sandman BlackenedMoth Into FlameOneEnter Sandman http://www.metallica.com







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