Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 57
*ADAM LAMBERT: «У QUEEN нет никаких планов» 48
*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 47
*Гитарист LIMP BIZKIT: «Сейчас мы популярнее, чем раньше» 28
*TIM “RIPPER” OWENS: «Есть причина, почему IRON MAIDEN играют... 25
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 57
*ADAM LAMBERT: «У QUEEN нет никаких планов» 48
*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 47
*Гитарист LIMP BIZKIT: «Сейчас мы популярнее, чем раньше» 28
*TIM “RIPPER” OWENS: «Есть причина, почему IRON MAIDEN играют... 25
[= ||| все новости группы



*

Metallica

*



6 июл 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

4 июл 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

3 июл 2026 : 		 Фонд METALLICA пожертвовал $100 тысяч на помощь пострадавшим от землетрясения в Венесуэле

2 июл 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

1 июл 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

30 июн 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

29 июн 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

26 июн 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA'12

25 июн 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

24 июн 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

24 июн 2026 : 		 Гитарист METALLICA упал на концерте в Дублине

23 июн 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

22 июн 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

19 июн 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

18 июн 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

17 июн 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA'98

16 июн 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

15 июн 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

12 июн 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

11 июн 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

10 июн 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

9 июн 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

6 июн 2026 : 		 Профессиональное видео полного выступления METALLICA

3 июн 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

2 июн 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

2 июн 2026 : 		 METALLICA установила рекорд в Германии
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Профессиональное видео с выступления METALLICA



zoom
Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 21 июня на Aviva Stadium, Dublin, Ireland, доступно для просмотра:

Whiplash
For Whom the Bell Tolls
Ride the Lightning
Until It Sleeps
Lux Æterna
Screaming Suicide
Screaming Suicide
Kirk and Rob Doodle (Ewan MacColl‘s “Dirty Old Town”)
Fade to Black
Wherever I May Roam
The Call of Ktulu
The Unforgiven
Whiskey in the Jar ([traditional] cover) (preceded by "...And Justice For All" tease)
Blackened
Moth Into Flame
One
Enter Sandman






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 100

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом