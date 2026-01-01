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Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 21 июня на Aviva Stadium, Dublin, Ireland, доступно для просмотра:



Whiplash

For Whom the Bell Tolls

Ride the Lightning

Until It Sleeps

Lux Æterna

Screaming Suicide

Screaming Suicide

Kirk and Rob Doodle (Ewan MacColl‘s “Dirty Old Town”)

Fade to Black

Wherever I May Roam

The Call of Ktulu

The Unforgiven

Whiskey in the Jar ([traditional] cover) (preceded by "...And Justice For All" tease)

Blackened

Moth Into Flame

One

Enter Sandman Screaming SuicideKirk and Rob Doodle (Ewan MacColl‘s “Dirty Old Town”)Fade to BlackWherever I May RoamThe Call of KtuluThe UnforgivenBlackenedMoth Into FlameOneEnter Sandman http://www.metallica.com











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