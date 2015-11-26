Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео RAMMSTEIN 67
*Новая песня DEATH ANGEL 35
*Владелец канадского хэви-металлического паба о спонсировании... 31
*SLIPKNOT официально расстались с перкуссионистом 31
*Обложка нового сингла RAMMSTEIN 24
[= ||| все новости группы



*

Ozzy Osbourne

*



31 мар 2019 : 		 SHARON OSBOURNE однажды предложила звезде «Друзей» секс втроём с OZZY

29 мар 2019 : 		 Запущена кампания о присвоении звания рыцаря OZZY OSBOURNE'у

20 мар 2019 : 		 OZZY OSBOURNE почтил память Берни Торме

14 мар 2019 : 		 OZZY OSBOURNE «вернулся к обычным делам»

20 фев 2019 : 		 OZZY OSBOURNE отменил концерты в Австралии, Новой Зеландии и Японии

16 фев 2019 : 		 Бывший гитарист OZZY OSBOURNE на искусственной вентиляции лёгких

14 фев 2019 : 		 Бывший гитарист OZZY OSBOURNE попал в отделение интенсивной терапии

13 фев 2019 : 		 OZZY OSBOURNE может дышать самостоятельно

11 фев 2019 : 		 Дебютный альбом OZZY OSBOURNE в пятый раз получил платиновый статус

10 фев 2019 : 		 OZZY OSBOURNE переведён в отделение интенсивной терапии: «Худшее уже позади»

8 фев 2019 : 		 OZZY OSBOURNE'у стало лучше

7 фев 2019 : 		 OZZY OSBOURNE госпитализирован после осложнений из-за гриппа

5 фев 2019 : 		 OZZY OSBOURNE: «Я не ухожу, я просто не буду колесить по миру»

30 янв 2019 : 		 OZZY OSBOURNE перенес тур на осень

30 янв 2019 : 		 Байопик о SHARON и OZZY OSBOURNE будет не о сексе, наркотиках и рок-н-ролле

28 янв 2019 : 		 OZZY OSBOURNE пропустит четыре концерта из-за простуды

24 янв 2019 : 		 LEE KERSLAKE в Hall Of Heavy Metal History

21 янв 2019 : 		 OZZY OSBOURNE отмечает годовщину инцидента с летучей мышью

20 янв 2019 : 		 LEE KERSLAKE получил от OZZY OSBOURNE платину

28 дек 2018 : 		 JAKE E. LEE заявил, что сыграл бы с OZZY OSBOURNE снова

27 дек 2018 : 		 OZZY OSBOURNE: «Я никогда не остановлюсь»

21 дек 2018 : 		 У SHARON и OZZY OSBOURNE одинаковые пароли

20 дек 2018 : 		 OZZY OSBOURNE об OZZFEST'e в Новый год: «Хочу дать фанатам лучшее!»

17 дек 2018 : 		 BOB DAISLEY о гитаристах OZZY OSBOURNE: «Ozzy никогда не хотел заменять Рэнди Роадса Гэри Муром»

28 ноя 2018 : 		 OZZY OSBOURNE: «Без Tony мы так бы и сидели на репточке с пальцем в заднице и спрашивали: "Ну а дальше-то что?"»

27 ноя 2018 : 		 OZZY OSBOURNE: «Брекзит? Что за брекзит?»
Показать далее
| - |
|||| 31 мар 2019

SHARON OSBOURNE однажды предложила звезде «Друзей» секс втроём с OZZY



*
zoom
*
* *
Во время ток-шоу CBS "The Talk" стало известно, что однажды ведущая "The Talk" Sharon Osbourne пригласила Matt LeBlanc'a, звезду популярного ситкома «Друзья», присоединиться к ней и её мужу Ozzy Osbourne'у для секса втроём.

В телешоу был показан эпизод ток-шоу Conan'a O'Brien'a "Conan", в котором актёр рассказал о предложении Sharon за кулисами «Золотых глобусов».

«Я столкнулся с Sharon Osbourne и сказал: "Боже мой, я большой поклонник твоего мужа. Он такой классный". И она говорит мне с совершенно невозмутимым видом: "О, это здорово! Может быть, как-нибудь после зайдёшь в дом, и мы попробуем втроём». Актёр поспешил сказать, что Sharon «похоже, пошутила», на что O'Brien с каменным лицом сказал: «Я скажу вам, что это не так».

Sharon на всё это ответила в эфире "The Talk": «Я пошутила. Если бы он согласился на это, я бы позвонила своему мужу и сказала: "Послушай..."» Она добавила: «Я бы с удовольствием снялась в этом фильме... Может быть, мы смогли бы привлечь и Конана. Почему бы и нет».



SHARON OSBOURNE Once Propositioned






Like!+4Dislike!-5


КомментарииСкрыть/показать 5 )

Lord Iscariah


31 мар 2019, 21:36		Всем настрать

nabastak_


31 мар 2019, 23:24		О, Джо ))

Guerrero


31 мар 2019, 23:52		Нет больше Джо и Чена...

Flaming


1 апр 2019, 00:09		Не дадут ее мужыку лыцаря.
Уехал в Америку, и не ебался там втроем - ну какой ты лыцарь тогда, одна смехота.

Andy-JC


1 апр 2019, 02:00		Lord Iscariah, ага, заметно, не только новость открыл, но и коммент настрочил


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 3045

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Герои мирового рока Рейтинг@Mail.ru

1997-2019 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом