SHARON OSBOURNE однажды предложила звезде «Друзей» секс втроём с OZZY



Во время ток-шоу CBS "The Talk" стало известно, что однажды ведущая "The Talk" Sharon Osbourne пригласила Matt LeBlanc'a, звезду популярного ситкома «Друзья», присоединиться к ней и её мужу Ozzy Osbourne'у для секса втроём.



В телешоу был показан эпизод ток-шоу Conan'a O'Brien'a "Conan", в котором актёр рассказал о предложении Sharon за кулисами «Золотых глобусов».



«Я столкнулся с Sharon Osbourne и сказал: "Боже мой, я большой поклонник твоего мужа. Он такой классный". И она говорит мне с совершенно невозмутимым видом: "О, это здорово! Может быть, как-нибудь после зайдёшь в дом, и мы попробуем втроём». Актёр поспешил сказать, что Sharon «похоже, пошутила», на что O'Brien с каменным лицом сказал: «Я скажу вам, что это не так».



Sharon на всё это ответила в эфире "The Talk": «Я пошутила. Если бы он согласился на это, я бы позвонила своему мужу и сказала: "Послушай..."» Она добавила: «Я бы с удовольствием снялась в этом фильме... Может быть, мы смогли бы привлечь и Конана. Почему бы и нет».



















