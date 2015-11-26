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OZZY OSBOURNE почтил память Берни Торме



OZZY OSBOURNE почтил память скончавшегося семнадцатого марта в возрасте 66 лет гитариста Берни Торме, отыгравшего с музыкантом семь концертов сразу после смерти Рэнди Роадса:



«Какой печальный день. Мы потеряли ещё одного прекрасного музыканта. Берни обладал нежной душой и золотым сердцем. Его будет крайне не хватать. Я выражаю свои искренние соболезнования семье, друзьям и поклонникам. Покойся с миром, Берни».











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