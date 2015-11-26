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Ozzy Osbourne

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21 май 2021 : 		 Бывший басист OZZY OSBOURNE: «Я не судился с ним!»

21 май 2021 : 		 Украденная гитара и усилитель гитариста OZZY OSBOURNE вернулись в семью

19 май 2021 : 		 У OZZY OSBOURNE'а уже 13 или 14 «сильных песен»

15 май 2021 : 		 TOMMY CLUFETOS: «Уйти от Rob'a к OZZY было непросто»

14 май 2021 : 		 OZZY OSBOURNE рад, что Рэнди Роадса введут в Зал славы рок-н-ролла

14 май 2021 : 		 OZZY написал вступление, а Tom Morello эпилог для новой книги о Рэнди Роадсе

1 май 2021 : 		 ZAKK WYLDE не участвовал в новом альбоме OZZY OSBOURNE

29 апр 2021 : 		 У OZZY OSBOURNE есть 15

19 апр 2021 : 		 Гитарист TESTAMENT — о том, как пробовался в группу OZZY OSBOURNE

13 апр 2021 : 		 GEORGE LYNCH трижды пробовался в группу OZZY OSBOURNE'a

7 апр 2021 : 		 OZZY OSBOURNE в "WWE Hall Of Fame": видео

7 апр 2021 : 		 OZZY OSBOURNE в "WWE Hall Of Fame"

20 мар 2021 : 		 ROBERT MASON, IRA BLACK, CHUCK WRIGHT и JOHNNY KELLY исполняют OZZY OSBOURNE

12 фев 2021 : 		 OZZY OSBOURNE привился

12 фев 2021 : 		 Новое видео OZZY OSBOURNE

10 фев 2021 : 		 OZZY OSBOURNE — о вакцине от COVID-19

2 фев 2021 : 		 OZZY OSBOURNE, MEGADETH, DREAM THEATER в "Dark Nights: Death Metal - Band Edition".

20 янв 2021 : 		 Басист OZZY OSBOURNE будет работать на лейбле

6 янв 2021 : 		 SHARON OSBOURNE: «Я очень быстро устаю»

24 дек 2020 : 		 SHARON OSBOURNE дома

18 дек 2020 : 		 Новый альбом OZZY OSBOURNE готов. На ½

15 дек 2020 : 		 У жены OZZY OSBOURNE COVID-19

9 дек 2020 : 		 OZZY OSBOURNE поедет в тур с JUDAS PRIEST в 2020

29 ноя 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: «Если я подхвачу COVID-19, мне кранты»

26 ноя 2020 : 		 OZZY OSBOURNE использует пневматику

23 ноя 2020 : 		 SHARON OSBOURNE ушла на карантин
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Украденная гитара и усилитель гитариста OZZY OSBOURNE вернулись в семью



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Украденные полтора года назад гитара и усилитель Рэнди Роадса были возвращены семье. Происшествие случилось в ноябре 2019 года, когда памятные вещи были украдены из школы, где Рэнди обучался игре на гитаре.

После кражи Ozzy предложил вознаграждение в размере 25 000 долларов за информацию, которая поможет арестовать и осудить человека или людей, ответственных за похищение оборудования, и/или вернуть украденные вещи. Некоторое время спустя женщина обнаружила большое количество вещей в мусорном контейнере в Северном Голливуде, но не гитару и усилитель, которые оставались пропавшими до этого момента. 19 мая сестра Рэнди опубликовала сообщение в Инстаграме.

«Да! Это официально! И вы всё верно поняли! Они вернулись. Это была сумасшедшая "неделя Рэнди"... Но это невероятно! Я так благодарен за это... Нет слов.

Не могу отвечать на вопросы, так как расследование ещё в процессе. Так что не спрашивайте!

Просто потрясающе!

Но поверьте мне... Я всё расскажу, когда смогу.

Спасибо всем за участие и любовь!

Семья Роадс».



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