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Украденная гитара и усилитель гитариста OZZY OSBOURNE вернулись в семью



Украденные полтора года назад гитара и усилитель Рэнди Роадса были возвращены семье. Происшествие случилось в ноябре 2019 года, когда памятные вещи были украдены из школы, где Рэнди обучался игре на гитаре.



После кражи Ozzy предложил вознаграждение в размере 25 000 долларов за информацию, которая поможет арестовать и осудить человека или людей, ответственных за похищение оборудования, и/или вернуть украденные вещи. Некоторое время спустя женщина обнаружила большое количество вещей в мусорном контейнере в Северном Голливуде, но не гитару и усилитель, которые оставались пропавшими до этого момента. 19 мая сестра Рэнди опубликовала сообщение в Инстаграме.



«Да! Это официально! И вы всё верно поняли! Они вернулись. Это была сумасшедшая "неделя Рэнди"... Но это невероятно! Я так благодарен за это... Нет слов.



Не могу отвечать на вопросы, так как расследование ещё в процессе. Так что не спрашивайте!



Просто потрясающе!



Но поверьте мне... Я всё расскажу, когда смогу.



Спасибо всем за участие и любовь!



Семья Роадс».





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kathy Rhoads D’Argenzio (@dargmama)





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