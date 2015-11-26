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Ozzy Osbourne

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7 окт 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: «Не хочу проснуться с набором ё...х рогов от новой вакцины»

28 сен 2020 : 		 OZZY OSBOURNE начал работу над новым альбомом

27 сен 2020 : 		 Внучки OZZY OSBOURNE заразились коронавирусом

24 сен 2020 : 		 У внучки OZZY OSBOURNE обнаружен COVID-19

21 сен 2020 : 		 Дочь OZZY OSBOURNE выпустит альбом

20 сен 2020 : 		 Новое видео OZZY OSBOURNE

20 сен 2020 : 		 OZZY OSBOURNE почтил память Ли Керслейка

18 сен 2020 : 		 OZZY OSBOURNE о "Suicide Solution": «Люди совершенно не так всё поняли!»

16 сен 2020 : 		 Выходит расширенная версия альбома OZZY OSBOURNE

14 сен 2020 : 		 OZZY OSBOURNE больше не хочет выступать с BLACK SABBATH

11 сен 2020 : 		 Новая фигурка OZZY OSBOURNE'а

10 сен 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: «Я еще не закончил»

8 сен 2020 : 		 JACK OSBOURNE хвалит биографию отца

1 сен 2020 : 		 JACK OSBOURNE раскритиковал таблоид за публикацию фотографий OZZY

31 авг 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: «Уйду на пенсию, когда услышу звук гвоздя, входящего в гроб»

30 авг 2020 : 		 Бывшие музыканты MACHINE HEAD MACHINE HEAD, DREAM THEATER, QUIET RIOT исполняют OZZY OSBOURNE

28 авг 2020 : 		 OZZY OSBOURNE снова критикует Дональда Трампа: «Если Президент что-то говорит, я делаю наоборот»

27 авг 2020 : 		 10-летний YOYOKA исполняет кавер-версию OZZY OSBOURNE

27 авг 2020 : 		 Трейлер документального фильма об OZZY OSBOURNE

27 авг 2020 : 		 OZZY OSBOURNE против татуировок на лице

23 авг 2020 : 		 OZZY OSBOURNE раскритиковал Дональда Трампа за реакцию на коронавирус: «Этот парень ведёт себя как дурак»

28 июл 2020 : 		 Биографию OZZY OSBOURNE покажут осенью

27 июл 2020 : 		 Новая песня дочки OZZY OSBOURNE

22 июл 2020 : 		 OZZY OSBOURNE работает над новым альбомом

8 июл 2020 : 		 OZZY OSBOURNE For President!

23 июн 2020 : 		 OZZY OSBOURNE — о своём восстановлении
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OZZY OSBOURNE: «Не хочу проснуться с набором ё...х рогов от новой вакцины»



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OZZY OSBOURNE в недавнем интервью по случаю юбилея альбома "Blizzard Of Ozz" развеял мифы о том, что эта пластинка не должна была быть изначально сольной:

«Ой нет-нет, это и был сольный альбом. Он называется "Blizzard Of Ozz". И с чего бы мне хотеть после того, как меня уволили из группы под названием BLACK SABBATH, проходить через то же самое дерьмо снова и разделять равные обязанности в группе? Смысла в этом было ровно ноль. Из-за юридических вопросов они не знали, что группа так или иначе называется. Зачем мне называть группу, которая вышвырнула меня из состава, потому что я им не нравился? Это была моя собственная фишка».

О том, какое влияние оказала глобальная пандемия и вакцина:

«Я никогда на этот счёт особо не задумывался. Я просто Ozzy. Моя жена зовет меня Ozzy. Я просто Ozzy, я здесь. Единственная прелесть в пандемии в том, что я и так не мог работать из-за своих повреждений. Надеюсь, что в 2022 году всё будет. Буду честен: не думаю, что получится как-то что-то обуздать до конца года, думаю, что зима будет чертовски стрёмной из-за того, что добавится и простуда. Люди говорят: "Я не буду делать прививку от гриппа". Но знаете... Ты можешь дать мне что угодно, но я не буду первым принимать эту грёбаную новую вакцину. Я не хочу быть первым, кто проснётся с набором ё...х рогов утром».

OZZY OSBOURNE Hopes To Be Back On Tour In 2022

















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