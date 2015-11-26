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OZZY OSBOURNE : «Не хочу проснуться с набором ё...х рогов от новой вакцины»



OZZY OSBOURNE в недавнем интервью по случаю юбилея альбома "Blizzard Of Ozz" развеял мифы о том, что эта пластинка не должна была быть изначально сольной:



«Ой нет-нет, это и был сольный альбом. Он называется "Blizzard Of Ozz". И с чего бы мне хотеть после того, как меня уволили из группы под названием BLACK SABBATH, проходить через то же самое дерьмо снова и разделять равные обязанности в группе? Смысла в этом было ровно ноль. Из-за юридических вопросов они не знали, что группа так или иначе называется. Зачем мне называть группу, которая вышвырнула меня из состава, потому что я им не нравился? Это была моя собственная фишка».



О том, какое влияние оказала глобальная пандемия и вакцина:



«Я никогда на этот счёт особо не задумывался. Я просто Ozzy. Моя жена зовет меня Ozzy. Я просто Ozzy, я здесь. Единственная прелесть в пандемии в том, что я и так не мог работать из-за своих повреждений. Надеюсь, что в 2022 году всё будет. Буду честен: не думаю, что получится как-то что-то обуздать до конца года, думаю, что зима будет чертовски стрёмной из-за того, что добавится и простуда. Люди говорят: "Я не буду делать прививку от гриппа". Но знаете... Ты можешь дать мне что угодно, но я не буду первым принимать эту грёбаную новую вакцину. Я не хочу быть первым, кто проснётся с набором ё...х рогов утром».





































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