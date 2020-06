сегодня



NUNO BETTENCOURT — о том, как отказался от предложения присоединиться к группе OZZY OSBOURNE : «Глупая ошибка»



Zakk Wylde, Nuno Bettencourt, Rudy Sarzo и Eddie Trunk недавно стали гостями эфира "Oh Say Can You Stream", ведущими которого были Thom Hazaert и David Ellefson, а также рок-фотограф Mark "Weissguy" Weiss, выпустивший книгу "The Decade That Rocked". В ходе беседы Bettencourt вспомнил о том, как в возрасте 15 лет отправил Ozzy Osbourne'у демо-плёнку, а позже отказался от места в группе Ozzy, когда Zakk Wylde ушёл из неё:



«Я помню, как читал "Circus" или, может быть, "Hit Parader", и там была реклама — маленькое объявление, в котором говорилось: "Ozzy ищет гитариста" и "Присылай своё демо". Выучи пару треков и отправь их. Я только что закончил школу, не знаю, сколько мне было лет, и я подумал: "Это работёнка для меня! Я получу её!" Знаете, в это веришь в 15 лет. Так что я буквально одолжил у одного из моих друзей-продюсеров "Eventide Harmonizer", чтобы получить звук Рэнди Роадса. Я принёс его в свою спальню, запер дверь, чтобы никто не вошёл, и решил, что сбацаю "Crazy Train". Я подумал: "Я пошлю эту штуку в письме, отправлю по почте, и буду ждать, потому что эта работа — моя!" [Смеётся]. И я хотел, я ждал... "Как это оно не дошло?! Это невозможно!"



Это было в 1982-м. А потом, в 1994 году, в туре в Лондоне был разогрев Aerosmith, и приехал агент Rod MacSween. Он приехал на концерт, подвёл меня к фургону, и очень серьёзно сказал: "Эй, мне нужно поговорить с тобой..." Именно тогда Zakk, кажется, ушёл. Rod говорит: "Мне только что звонила Sharon (Osbourne), пока я ехал сюда". Она сказала: "Поговорите с Nuno; если он захочет, в Лондоне в Хитроу будет ждать самолёт. Если он поедет прямо сейчас, он может отправиться прямо в турне. Никаких прослушиваний". И он рассказывает мне всё это, а я не говорю ни слова, он продолжает, он рассказывает мне все подробности... И знаете, это похоже на ту ситуацию, когда кто-то говорит в кино, его голос исчезает, и остаётся только тишина. Когда он, наконец, закончил, звук вернулся, и всё, что я мог выдавить из себя, когда смотрел на него, было: "Они послушали кассету"? Они наконец-то услышали кассету?!" А он такой: "Какая кассета?" "Неважно, неважно!" Это мучило меня 12 лет.



И что я сказал? "Нет, я не могу. У меня своя группа", и всё такое. Что было глупой ошибкой, потому что моя группа распалась три недели спустя».







