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Ozzy Osbourne

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27 авг 2020 : 		 Трейлер документального фильма об OZZY OSBOURNE

27 авг 2020 : 		 OZZY OSBOURNE против татуировок на лице

23 авг 2020 : 		 OZZY OSBOURNE раскритиковал Дональда Трампа за реакцию на коронавирус: «Этот парень ведёт себя как дурак»

28 июл 2020 : 		 Биографию OZZY OSBOURNE покажут осенью

27 июл 2020 : 		 Новая песня дочки OZZY OSBOURNE

22 июл 2020 : 		 OZZY OSBOURNE работает над новым альбомом

8 июл 2020 : 		 OZZY OSBOURNE For President!

23 июн 2020 : 		 OZZY OSBOURNE — о своём восстановлении

22 июн 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: «Мне повезло больше, чем Бону Скотту

21 июн 2020 : 		 NUNO BETTENCOURT — о том, как отказался от предложения присоединиться к группе OZZY OSBOURNE: «Глупая ошибка»

10 июн 2020 : 		 Сын OZZY OSBOURNE: «Папа скучает»

9 июн 2020 : 		 Басист OZZY OSBOURNE'а не переживает из-за того, что не работал над альбомом "Ordinary Man"

26 май 2020 : 		 OZZY OSBOURNE сказал, что создание нового альбома вытащило его из состояния безысходности

25 май 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: «"Ordinary Man" — мой первый трезвый альбом»

23 май 2020 : 		 OZZY OSBOURNE : «Думал, что Sharon меня бросит, когда узнает, какой я»

21 май 2020 : 		 Сын OZZY OSBOURNE: «Отцу было тяжело смириться с диагнозом»

19 май 2020 : 		 OZZY OSBOURNE все оставит детям

7 май 2020 : 		 Фильм об OZZY и SHARON OSBOURNE в работе

2 май 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: «Я не планировал» записывать новый альбом

29 апр 2020 : 		 Кто может считаться «рок-звездой»? Отвечает SHARON OSBOURNE

19 апр 2020 : 		 OZZY OSBOURNE пожертвует часть средств в Keep Memory Alive

18 апр 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: «Я, должно быть, самый счастливый человек в мире»

16 апр 2020 : 		 OZZY OSBOURNE пожертвует часть средств в фонд Майкла Джей Фокса

14 апр 2020 : 		 SHARON OSBOURNE: «OZZY поедет в Швейцарию, но позже»

8 апр 2020 : 		 OZZY OSBOURNE демонстрирует прогресс

2 апр 2020 : 		 OZZY OSBOURNE отменил визит в Швейцарию
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Трейлер документального фильма об OZZY OSBOURNE



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Долгожданная документальная лента об OZZY OSBOURNE "Biography: The Nine Lives Of Ozzy Osbourne" будет представлена в День Труда, седьмого сентября, в девять вечера по ET/PT.

"Biography: The Nine Lives Of Ozzy Osbourne" рассказывает о жизненном пути, начиная с детства в нищете и временах в тюрьме до момента введения BLACK SABBATH в Зал славы рок-н-ролла и успешной сольной карьеры, ставшей одной из самых грандиозных в истории мировой музыки. Двухчасовой документальный фильм рассказывает о том, как Ozzy постоянно придумывал что-то новое для себя и своей карьеры, чтобы продвинуться к ещё большему успеху. Когда Ozzy исполняется 70 лет, он размышляет о сокровенных подробностях своих успехов, неудач и своей уникальной способности к выживанию и настойчивости, включая никогда ранее не публиковавшиеся интервью о недавно объявленном диагнозе болезни Паркинсона. Документальный фильм, отобранный для участия в кинофестивале SXSW в 2020 году, также содержит интервью с Sharon, Kelly и Jack'ом Osbourne, а также друзьями по сцене, среди которых Rick Rubin, Ice-T, Marilyn Manson, Rob Zombie, Jonathan Davis, Post Malone и многие другие.

Первый трейлер к фильму доступен ниже.

Watch Trailer For New OZZY OSBOURNE Documentary














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